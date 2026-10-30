Superlega, ecco il calendario delle prossime partite Gas Sales
Sono stati ufficializzati dalla Lega Pallavolo date e orari di gioco nonché la programmazione televisiva delle gare tra la sesta e decima giornata del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026. Ogni turno vedrà almeno una sfida protagonista su Rai Sport garantendo visibilità anche sulla piattaforma RaiPlay e due su DAZN. La piattaforma streaming di Volleyball World, VBTV, trasmetterà tutte le gare di SuperLega. Tre partite di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dalla sesta alla decima giornata, saranno trasmesse da Rai Sport, una su DAZN e logicamente tutte cinque su VBTV.
Le partite di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Sir Susa Scai Perugia che si giocherà al PalabancaSport domenica 22 novembre (ore 18.00) valida per la sesta giornata di campionato, la partita con Vero Volley Monza che si giocherà al PalabancaSport giovedì 3 dicembre (ore 20.45) valida per l’ottava giornata e quella con Allianz Milano che si giocherà a Milano domenica 13 dicembre (ore 18.00) valida per la decima giornata saranno trasmesse su Rai Sport e da VBTV. La gara con Cucine Lube Civitanova che si giocherà a Civitanova domenica 29 novembre (ore 17), valida per la settima giornata, sarà trasmessa da DAZN e VBTV, mentre quella con Acqua Sant’Anna Cuneo, che si giocherà a Cuneo domenica 6 dicembre (ore 18), valida per la nona giornata, sarà trasmessa da VBTV.
Di seguito le partite dei biancorossi dalla sesta alla decima giornata:
6ª Giornata
Domenica 22 novembre, ore 18.00
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Sir Susa Scai Perugia
Diretta Rai Sport e VBTV
7ª Giornata
Domenica 29 novembre, ore 17.00
Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
Diretta DAZN e VBTV
8ª Giornata
Giovedì 3 dicembre, ore 20.45
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Vero Volley Monza
Diretta Rai Sport e VBTV
9ª Giornata
Domenica 6 dicembre, ore 18.00
Acqua Sant’Anna Cuneo – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
Diretta VBTV
10ª Giornata
Domenica 13 dicembre, ore 18.00
Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
Diretta Rai Sport e VBTV