Superlega, ecco il calendario delle prossime partite Gas Sales

Sono stati ufficializzati dalla Lega Pallavolo date e orari di gioco nonché la programmazione televisiva delle gare tra la sesta e decima giornata del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026. Ogni turno vedrà almeno una sfida protagonista su Rai Sport garantendo visibilità anche sulla piattaforma RaiPlay e due su DAZN. La piattaforma streaming di Volleyball World, VBTV, trasmetterà tutte le gare di SuperLega. Tre partite di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dalla sesta alla decima giornata, saranno trasmesse da Rai Sport, una su DAZN e logicamente tutte cinque su VBTV.