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Sviluppo nel segno dell’intelligenza artificiale, la Groppalli premiata da Cna

30 ottobre 2026 | 17:11
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di Redazione

Redazione

Sviluppo nel segno dell’intelligenza artificiale, la Groppalli premiata da Cna

La storica realtà piacentina ha ricevuto il riconoscimento in occasione dell’Assemblea regionale dell’associazione

C’è stato spazio anche per l’orgoglio dell’evoluzione e della tecnologia del sistema produttivo piacentino nell’ambito dell’Assemblea regionale di CNA Emilia Romagna, svoltasi ieri pomeriggio al teatro Arena del sole di Bologna. L’associazione di categoria piacentina dell’artigianato e della piccola e media impresa – rappresentata dal Presidente provinciale Cristiana Crenna e dal Direttore Enrica Gambazza – ha infatti avuto un proprio momento di meritato orgoglio e di soddisfazione nell’occasione della premiazione organizzata da CNA Emilia Romagna per l’evoluzione delle imprese nel segno dell’intelligenza artificiale che, già da un po’ di tempo, sta accompagnando il progresso e lo sviluppo anche delle PMI italiane.

Tra le dieci aziende emiliano-romagnole premiate, infatti, figura anche la Groppalli Srl, storica realtà piacentina – con siti produttivi a Gragnanino, a Borgonovo Val Tidone ma anche in Turchia – con quasi mezzo secolo di storia alle spalle, un gruppo industriale con una presenza consolidata sui mercati internazionali e con una produzione caratterizzata da sei divisioni: fumisteria, distribuzione, attrezzerie, estrusione alluminio e serramenti.  Il premio è stato consegnato al titolare e fondatore dell’azienda, Luciano Groppalli, alla presenza del Presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, di quello regionale, Paolo Cavini, del segretario regionale Diego Benatti, del Presidente provinciale Cristiana Crenna e del Direttore Enrica Gambazza. “Un riconoscimento – sottolineano Crenna e Gambazza – che non solo premia la crescita continua e costante di questa storica azienda piacentina, che nel tempo ha saputo coniugare tradizione, competenze e innovazione per costruire nuove prospettive di sviluppo, ma che evidenzia anche la vicinanza della nostra associazione al tessuto produttivo del territorio. Un riconoscimento meritato, che valorizza gli investimenti in ricerca e sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella progettazione di nuovi prodotti”.

L’assemblea regionale di CNA Emilia Romagna, all’insegna del titolo “Dove nasce la crescita”, ha dato vita a una giornata di confronto sul futuro delle imprese, sulle sfide della competitività e sulle nuove opportunità offerte appunto dall’intelligenza artificiale.

 