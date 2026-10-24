Sviluppo sostenibile della filiera zootecnica e casearia, 11 premi di laurea in Cattolica

Un bando di concorso per l’assegnazione di undici premi di laurea riservati alle laureate e ai laureati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Politecnico di Milano nelle materie inerenti allo sviluppo tecnologico e sostenibile della filiera zootecnica e casearia. I premi di laurea intendono sostenere gli studenti più meritevoli, interessati allo studio dello sviluppo della filiera zootecnica e casearia e dell’aggiornamento di questo comparto alle nuove tecnologie e agli indirizzi di sostenibilità. Con questa finalità, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’ambito del Protocollo d’Intesa per l’attuazione di forme di intervento a sostegno della valorizzazione del capitale territoriale nel campo della filiera zootecnica e casearia, con il Comune di Cremona, Confcooperative Cremona, Consorzio Tutela Grana Padano e Consorzio Tutela Provolone Valpadana, mette a disposizione tre premi di laurea del valore di 5.000 euro, omnicomprensivo degli oneri fiscali, e otto premi del valore di 3.000 euro alle stesse condizioni.

L’iniziativa è finanziata da Confcooperative Cremona, Consorzio Tutela Grana Padano e Consorzio Tutela Provolone Valpadana. Il bando è riservato a coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale dal 16 ottobre 2025 al 15 ottobre 2026, nella Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali presso il campus di Cremona dell’Università Cattolica, in Food Processing: innovation and tradition o in Agricultural and Food Economics. Possono partecipare al bando anche coloro che hanno svolto una tesi nel territorio cremonese o in collaborazione con aziende cremonesi e si sono laureati nello stesso periodo presso il campus di Piacenza dell’Università Cattolica nei corsi di laurea Agricoltura sostenibile e di precisione e Scienze e tecnologie alimentari. Infine, coloro che si sono laureati nella sede cremonese del Politecnico di Milano in Agricultural Engineering, oppure coloro che hanno svolto una tesi nel territorio cremonese o in collaborazione con aziende cremonesi sulla filiera animale o sul settore lattiero-caseario oppure sul food packaging e la sostenibilità applicata al settore agroalimentare e abbiano conseguito la laurea in Food Engineering presso la sede milanese il Politecnico di Milano.