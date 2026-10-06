Tablet e pc portatile rubati, trovati grazie alla localizzazione: 54enne denunciato

I carabinieri della Stazione di Piacenza Principale hanno recuperato a Piacenza un tablet e un computer portatile risultati provento di un furto commesso a Bologna e hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione, un 54enne residente in città.

Le indagini sono iniziate il 21 settembre scorso, quando un 63enne, impegnato nella partecipazione a un evento presso un centro espositivo commerciale di Bologna, ha subito il furto del proprio zaino. All’interno si trovavano documenti, effetti personali e due dispositivi elettronici, un tablet e un computer portatile. Il giorno successivo, la vittima ha presentato denuncia contro ignoti a Piacenza e ha attivato il sistema di localizzazione dei dispositivi. Gli apparecchi sono stati inizialmente localizzati nel territorio piacentino. Nei giorni successivi, presso la Stazione carabinieri di Ventimiglia, ha integrato la denuncia, fornendo ai militari le coordinate geografiche ottenute attraverso il sistema di localizzazione, che consentivano di definire ulteriormente la posizione dei dispositivi. Le informazioni acquisite hanno indirizzato i carabinieri della Stazione di Piacenza Principale verso un esercizio commerciale della città specializzato nella vendita e riparazione di apparecchi elettronici, in corrispondenza del quale risultava la presenza dei dispositivi.

I militari hanno individuato, su un tavolo destinato alle riparazioni, un tablet compatibile con la descrizione ricevuta e con le caratteristiche fornite dalla vittima, tra cui la presenza di una custodia bianca con tastiera integrata, durante un controllo effettuato all’interno del negozio. A seguito delle verifiche, il dipendente dell’esercizio ha consegnato anche il computer portatile, riferendo che entrambi gli apparecchi gli erano stati affidati circa una settimana prima da un uomo a lui sconosciuto, per una riparazione. Gli accertamenti effettuati sui numeri di serie hanno confermato che si trattava proprio di quelli oggetto della denuncia di furto. I militari hanno quindi proceduto al loro sequestro, in quanto ritenuti corpi del reato. Le successive verifiche hanno consentito di identificare la persona che aveva consegnato gli apparecchi al negozio. L’uomo, un 54enne residente a Piacenza è stato rintracciato e denunciato per ricettazione.