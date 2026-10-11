Tagliaferri (FdI): “Infermieri, a Piacenza 122 posti ma solo 72 domande”

«A Piacenza abbiamo bisogno di infermieri, ma per l’anno accademico 2026/2027 a fronte di 122 posti complessivamente disponibili per il corso di laurea in Infermieristica risultano appena 72 domande. È un dato che merita qualcosa di più di una generica riflessione sulla carenza di personale: dobbiamo capire dove si interrompe la filiera tra formazione, laurea, reclutamento e permanenza nel nostro sistema sanitario». Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, annunciando una richiesta di accesso agli atti dedicata alla formazione e al successivo impiego del personale infermieristico nel territorio piacentino.

«Il punto – prosegue Tagliaferri – non è soltanto quanti infermieri servano all’AUSL. Su fabbisogni, concorsi e carenze di organico siamo già intervenuti. Oggi vogliamo fare un passo ulteriore e seguire il percorso dall’inizio alla fine: quanti posti vengono programmati, quanti ragazzi scelgono effettivamente Infermieristica a Piacenza, quanti si immatricolano, quanti abbandonano, quanti arrivano alla laurea e, soprattutto, quanti dei professionisti formati sul nostro territorio vengono successivamente reclutati dall’AUSL di Piacenza e quanti vi rimangono». Tagliaferri richiama anche un altro dato: «Nelle due sessioni tra novembre 2025 e primavera 2026 sono stati annunciati complessivamente 90 nuovi laureati in Infermieristica a Piacenza, 51 nella prima e 39 nella seconda. È un patrimonio professionale importante. La domanda che poniamo è semplicissima: quanti di questi ragazzi lavorano oggi nella sanità pubblica piacentina?».

Da qui la richiesta di acquisire dalla Regione e dall’AUSL, per quanto di rispettiva disponibilità, la documentazione relativa non soltanto alla formazione, ma anche a concorsi, chiamate, accettazioni, rinunce e assunzioni. L’accesso chiede inoltre di conoscere, in forma aggregata, quanti infermieri lascino l’Azienda entro 12, 24 e 36 mesi dall’assunzione. «Se scopriamo che il problema nasce già all’ingresso dell’Università, bisogna intervenire sull’attrattività del percorso. Se invece formiamo professionisti ma non riusciamo ad assumerli, dobbiamo capire perché. E se li assumiamo ma dopo poco tempo li perdiamo, il problema diventa la capacità del sistema di trattenerli. Continuare a dire semplicemente che “mancano infermieri” non basta più: bisogna capire dove li perdiamo».