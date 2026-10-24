Tangenziale di Cadeo, Bruschi “Mancata la trasparenza e la condivisione con i cittadini”

Torna l’ipotesi tangenziale. È questa la notizia con la quale la stampa ha pubblicizzato i lavori del recente consiglio comunale di Cadeo, chiamato ad approvare a maggioranza la proposta di accordo con i Comuni di Pontenure e Fiorenzuola per l’individuazione di un corridoio infrastrutturale condiviso per la variante alla Via Emilia. Un passaggio che il consigliere comunale Filippo Bruschi (Gruppo civico per Cadeo) non ha mancato di stigmatizzare. “È sorprendente osservare come il Comune di Cadeo si sia reso conto solo ora che il tracciato comunale presentato in sede di PUG poteva essere soggetto a ricorso da parte dei proprietari dei terreni interessati”, dichiara Bruschi. “Come si possa presentare un tracciato stradale da parte di un solo Comune, quando per rendere efficace il percorso sono coinvolti anche altri due, resta un segreto. Un segreto che è stato però oggetto di un’attenta valutazione di merito da parte della società che ha presentato ricorso al TAR”.

A seguito del ricorso, il Comune ha deliberato di resistere in giudizio, nominando un legale di fiducia con un impegno di spesa pari a 12.000 euro per onorari. “Preso atto della situazione, il Comune corre ai ripari e si attiva per concordare e approvare tempestivamente l’accordo con Pontenure e Fiorenzuola, senza preventivamente coinvolgere i numerosi proprietari di terreni, case e attività commerciali del Comune di Cadeo coinvolti, che avrebbero avuto quanto meno il diritto di essere informati” prosegue il Consigliere. “Il PUG dovrebbe essere per definizione un percorso basato fortemente sulla partecipazione attiva della comunità, dei cittadini e dei portatori di interessi. Peccato che a Cadeo questo stesso percorso si sia basato troppo poco su questo aspetto. Per i motivi sopra esposti, adottati con metodo unilaterale e senza trasparenza verso i cittadini, ho ritenuto doveroso votare contro” – conclude il consigliere.