Tariffe rifiuti, 25 sindaci di centrodestra fanno ricorso contro Atersir

25 sindaci della provincia di Piacenza, di orientamento di centrodestra, fanno ricorso al Tar contro Atersir dopo la decisione di alzare le tariffe. Già nel luglio scorso era arrivata una dura presa di posizione contro le scelte dell’Agenzia Territoriale, ora la decisione di passare alle vie di fatto. Di seguito la nota firmata dai sindaci e l’elenco completo.

Dover arrivare a proporre un ricorso contro un soggetto così importante per i territori comunali quale è l’Agenzia Territoriale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti è stato un passo molto ponderato ma valutato necessario per chi amministra rappresentando la propria cittadinanza. I sindaci che hanno deciso di compiere questa scelta hanno valutato insufficienti e immotivate le ragioni dei conguagli molto onerosi e dei conseguenti aumenti delle tariffe imposte dal consiglio d’ambito di Atersir e hanno espresso con larghissima maggioranza un voto negativo.

La mancata considerazione della valutazione negativa espressa dai sindaci e l’adozione della deliberazione del Consiglio d’Ambito hanno evidenziato lo svilimento della partecipazione degli amministratori locali al processo decisionale facendo della loro presenza, di fatto, un mero passaggio formale. I sindaci, nel rispetto dei principi del buon andamento dell’amministrazione pubblica, della trasparenza dell’agire dovuta ai loro cittadini e del dover rendere conto degli aumenti di spesa a carico della cittadinanza auspicano, attraverso il ricorso, di poter inaugurare una nuova modalità di relazione con il gestore, basata sulla condivisione sia dei percorsi di costruzione del servizio sia della costruzione dei bilanci che consenta con evidenza puntuale e tempestiva la lettura degli andamenti della spesa, delle ragioni delle imputazioni di eventuali aumenti e di programmazione di eventuali misure adottabili per il contenimento dei costi.

È necessario, nell’erogazione di un servizio di pubblica utilità quale è la raccolta dei rifiuti, che la partecipazione dei territori venga rafforzata e che la voce dei sindaci venga ascoltata, perché un servizio come questo richiede una vera partecipazione non solo nell’attuazione della raccolta differenziata virtuosa da parte dei cittadini, ma anche nella gestione trasparente e vicina alle comunità delle risorse che vengono versate per il servizio.

I comuni promotori del ricorso: