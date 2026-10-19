Teatro contemporaneo, comicità e impegno sociale: torna “Rido Sogno e Volo” con 9 spettacoli

Prende il via il prossimo 31 ottobre l’ottava edizione della rassegna “Rido Sogno e Volo”, curata da Manicomics Teatrocirco presso il Teatro Manicomics di Piacenza, che fino a marzo 2027, propone un cartellone multidisciplinare incentrato sul teatro contemporaneo, la comicità, il grottesco e l’impegno sociale. Sostenuta da Fondazione di Piacenza e Vigevano, dalla Regione Emilia Romagna, dal Ministero della Cultura, dall’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, la stagione unisce cultura e solidarietà, offrendo formule di abbonamento flessibili (Serale o Stagione) e agevolazioni per famiglie e studenti.

Il palinsesto serale esplora la complessità umana e civile attraverso l’ironia pungente di Eva Robin’s in “Il frigo” di Copi, le contaminazioni popolari di Stivalaccio Teatro con “Romeo e Giulietta”, e le riflessioni ecologiche del divulgatore Roberto Mercadini. La narrazione prosegue toccando la delicata tematica della disabilità con “Il figlio migliore” di Quinta Parete, la nostalgia identitaria argentina in “Astor” di Rodrigo de Miguel, l’eccezionale comicità muta e transgenerazionale di Paolo Nani ne “La lettera”, fino a concludersi con lo storytelling esistenziale del celebre funambolo Andrea Loreni in “Batman non vola”. La dimensione del “sogno”, specificamente dedicata alle nuove generazioni e alle famiglie, si sviluppa nei pomeriggi domenicali con produzioni d’eccellenza nazionale: la Fondazione TRG presenta “Winnie the Pooh”, una riflessione sui sentieri dell’infanzia, mentre il Teatro del Cerchio propone “Che fine ha fatto Babbo Natale?”, incentrato sul valore del dono e della cooperazione. Di seguito il calendario completo:

Sabato 31 ottobre, ore 21

“IL FRIGO”, con EVA ROBINS

COMPAGNIA TEATRI DI VITA

Domenica 22 novembre, ore 16:30

“WINNIE THE POOH. Ora abbiamo sei anni”

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Venerdì 27 novembre, ore 21

“ROMEO E GIULIETTA. L’amore è saltimbanco”

Stivalaccio Teatro

Venerdì 4 dicembre, ore 21

“Noi siamo il suolo, noi siamo la Terra”, di e con Roberto Mercadini

Domenica 20 dicembre, ore 16:30

“Che fine ha fatto Babbo Natale?”

Teatro del Cerchio di Parma

Venerdì 5 febbraio, ore 21

“Il figlio migliore”

Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete

Venerdì 26 febbraio, ore 21

“La lettera”, di e con Paolo Nani

Sabato 6 marzo, ore 21

“ASTOR”, di Rodrigo di Miguel con Fernando Santiago

Sabato 13 marzo, ore 21

“Batman non vola”, di e con Andrea Loreni

Teatro Manicomics – Via Scalabrini, 19 – Piacenza

Tutti gli spettacoli sono su prenotazione