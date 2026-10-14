Teatro per i ragazzi, presentate le rassegne: 41 titoli in cartellone

Completano la programmazione teatrale sul territorio affiancandosi alla Stagione di Prosa. Sono le stagioni di teatro ragazzi: la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” alla 32° edizione e la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” alla 47° edizione. Curate da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione di Teatro Gioco Vita, sono proposte dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj con la Fondazione Teatri, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Come tutte le attività di Teatro Gioco Vita, hanno il contributo di MIC e Regione Emilia-Romagna.

Da novembre 2026 a maggio 2027, in cartellone 41 titoli, di cui 19 proposti anche alle famiglie. Previste una novantina di giornate di programmazione, oltre 100 aperture di sipario (con possibilità di inserire ulteriori date per le scuole), a cui si aggiungono gli appuntamenti di oltre 20 percorsi educational. Un’attività – tra spettacoli, letture animate, laboratori, incontri e percorsi di approfondimento, proposte di formazione – che si svolge principalmente al Teatro Filodrammatici e in altri spazi, come pure nelle scuole. Sul fronte degli spettacoli sono 14 le produzioni di Teatro Gioco Vita e 27 quelle ospitate, messe in scena da compagnie provenienti un po’ da tutta Italia: in regione da Bologna, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna, fuori regione da Milano Lecco, Monza Brianza, Torino, Genova, Vicenza, Treviso, Alessandria, Cascina, Pisa, Empoli, Ancona, Perugia, Roma, Bari, Taranto e Lecce. Tra novità e repertorio, le proposte più interessanti della scena professionale per le giovani generazioni. Senza dimenticare le proposte artistiche del territorio, con Matteo Corradini, Mino Manni (Compagnia Manni Ossoli, insieme a Marta Ossoli), David Remondini e Mila Boeri (Erranti Teatro).

“A teatro con mamma e papà”, 32esimaa Rassegna di teatro per le famiglie propone da novembre a maggio un cartellone con rappresentazioni pomeridiane la domenica, oltre a recite serali.

Alcuni appuntamenti sono inseriti in una sezione denominata “Dieci+” in quanto sono creazioni tout public adatte anche a ragazzi, giovani e adulti, nell’ottica di uno sguardo aperto alle giovani generazioni che da sempre caratterizza Teatro Gioco Vita nella ricerca artistica e nelle attività sul territorio.

L’edizione n° 47 di “Salt’in Banco”, la Rassegna di teatro scuola, propone spettacoli e attività educational per l’intera durata dell’anno scolastico, con appuntamenti per tutte le fasce d’età, dai nidi d’infanzia fino alle scuole superiori.

Tornerà, ormai consolidata alla sua quarta edizione, la sezione “PICCOLE PLATEE – proposte di teatro per la prima infanzia”, trasversale alla rassegna per le famiglie e a quella per le scuole: in maggio spettacoli per la fascia di pubblico 0-6 programmati sia la mattina per i nidi e le scuole dell’infanzia sia il venerdì sera per il pubblico familiare.

L’attività organizzativa delle Stagioni di teatro ragazzi fa capo all’Ufficio scuola e formazione di Teatro Gioco Vita, che vede al lavoro insieme a Simona Rossi (responsabile), Emma-Chiara Perotti (prenotazioni e rapporti con le scuole), Rebecca Gorgni Bottego ed Elisa Groppi, Alex Rubin Silmo (assistente di sala). Nei teatri al lavoro un efficiente staff tecnico guidato da Maddalena Maj (direttrice tecnica e responsabile sicurezza): Daniele Princi (fonico e illuminotecnici), Giovanni Mutti (macchinista), Anna Adorno (light designer compagnia ombre), Samuele Veneziani (tirocinante).

La rassegna per le famiglie e tutte le attività educational inserite nel cartellone per le scuole vengono svolte in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”.

A TEATRO CON MAMMA E PAPA’

La Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” propone spettacoli soprattutto pomeridiani, ma anche rappresentazioni serali, principalmente al Teatro Filodrammatici da novembre a maggio. 19 titoli, di cui 11 di produzione e 8 di ospitalità, a cui si aggiunge una proposta fuori rassegna.

Si inizia in novembre e dicembre con spettacoli tutte le domeniche. L’8 novembre vedremo “PIERINO E IL LUPO” di Teatro Gioco Vita, il 15 “CONTROVENTO” – storia di aria, nuvole e bolle di sapone con Michele Cafaggi, il mago delle bolle di sapone, il 22 novembre “CONTRO IL SOLE” – il mito di Dedalo e Icaro testo e regia di Emanuele Aldrovandi, ancora una produzione di Teatro Gioco Vita, il 29 “L’ELEFANTINO”, un classico del teatro ragazzi di e con Bruno Cappagli, produzione ormai storica firmata La Baracca Testoni Ragazzi.

In dicembre gli appuntamenti sono pensati per accompagnare le famiglie nel clima delle vacanze natalizie: “Aspettando Natale” l’etichetta che contrassegna la programmazione del mese. Domenica 6 dicembre torna “STORIE CON I FIOCCHI” con Barbara Eforo, produzione di Teatro Gioco Vita. Per festeggiare il giorno di Santa Lucia, domenica 13 dicembre sarà la volta de “LA NOTTE DEI REGALI”, spettacolo di animazione, pittura dal vivo e narrazione di Gianni Franceschini, produzione La Piccionaia. Infine il 20 dicembre un altro gradito ritorno: “SCROOGE E IL NATALE” di Teatro Gioco Vita dal “Canto di Natale” di Dickens con il teatro di narrazione di Nicola Cavallari che incontra le ombre e le figure.

Dopo la pausa natalizia si riprende domenica 10 gennaio con uno spettacolo che è ormai un classico del teatro ragazzi: “IL CIELO DEGLI ORSI” di Teatro Gioco Vita. Domenica 17 gennaio sarà la volta di Giallo Mare Minimal Teatro con “LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO CHE PIÙ NON C’È”. Domenica 24 gennaio si va allo Spazio Luzzati per “ANIMANDO LE FIGURE” per giocare al teatro delle ombre: esperienza di animazione curata da Federica Ferrari di Teatro Gioco Vita (prevista una replica anche in primavera domenica 11 aprile). La programmazione di gennaio si chiude domenica 31 con il Teatro Invito e “NARDO IL GHEPARDO ALLE ZOOLIMPIADI”, divertente spettacolo di teatro d’attore, oggetti, musica e canzoni dal vivo.

Tre gli appuntamenti in febbraio. Domenica 14 vedremo “CIURMA! PENDAGLI DA FORCA” produzione di Fontemaggiore, progetto con cui la compagnia Sea Dogs Plus ha ottenuto la Menzione speciale al Premio Scenario Infanzia 2024. Domenica 21 sarà la volta di “TUTTO CAMBIA!” – il bruco e la farfalla e altri racconti di Teatro Gioco Vita. Infine domenica 28 febbraio la Fondazione TRG presenterà “IL MAGO DI OZ”.

Appuntamento serale venerdì 9 aprile alle ore 20.30 al Teatro Filodrammatici con l’anteprima della nuova creazione 2027 di Teatro Gioco Vita “GILGAMESH” – la storia più antica del mondo, spettacolo coprodotto con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Per la sezione “Piccole platee” proposte di teatro per la prima infanzia, quattro appuntamenti serali in maggio il venerdì alle ore 20.30. Di Teatro Gioco Vita vedremo “IL PIÙ FURBO – disavventure di un incorreggibile lupo” (7 maggio), “CIRCOLUNA” – l’unico circoteatro al mondo, di cui si festeggerà il 30° anno di vita (14 maggio). Poi vedremo “MERAVIGLIA!” di Elsinor (21 maggio) e infine a chiusura dell’edizione 2027 di “Piccole Platee” ritornerà in scena Teatro Gioco Vita con “POCO PIÙ IN LÀ” da Suzy Lee (28 maggio).

La programmazione si arricchisce in questa stagione di un appuntamento serale fuori rassegna della Stagione di Prosa: I Sacchi di Sabbia con “TROILO E CRESSIDA” – l’Iliade raccontata da Shakespeare al Teatro Filodrammatici venerdì 15 gennaio alle ore 21, adatto ai ragazzi dai 12 anni. Nella sezione “Dieci+” insieme a “Contro il sole”, “Scrooge e il Natale”, “La bella addormentata nel bosco che più non c’è”, “Ciurma! Pendagli da forca” e “Gilgamesch”.

Per la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” 2025/2026 abbonamenti/carnet e biglietti sono in vendita dal 17 ottobre. Riproposte le riduzioni quando sono due o più i bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare, gli sconti per i nonni e le nonne che accompagnano i nipoti a teatro.

SALT’IN BANCO

La rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”si caratterizza ancora una volta per un ricco cartellone di spettacoli teatrali unito a una serie di attività educational. Tra le prime rassegne di teatro per le scuole a nascere in Italia, con la sua continuità e per la professionalità della proposta ha fatto di Piacenza una delle città che più si distinguono nel panorama culturale per le giovani generazioni. Tutti gli spettacoli in cartellone sono prodotti da compagnie professionali provenienti da diverse parti d’Italia e sono rivolti a tutte le fasce di pubblico, dai piccolissimi dei nidi fino agli studenti delle scuole superiori.

Si inizia a novembre: Teatro Gioco Vita con “PIERINO E IL LUPO” (da 4 a 10 anni, 9 e 10 novembre), Michele Cafaggi con “CONTROVENTO” – storia di aria, nuvole e bolle di sapone (da 3 a 9 anni, 16 novembre), ancora Teatro Gioco Vita con “CONTRO IL SOLE” – il mito di Dedalo e Icaro” (da 7 a 12 anni, 23 e 24 novembre), infine La Baracca Testoni Ragazzi con “L’ELEFANTINO” (da 3 a 6 anni, 30 novembre).

In dicembre vedremo tre spettacoli per il ciclo “Aspettando Natale”: di Teatro Gioco Vita “STORIE CON I FIOCCHI” di e con Barbara Eforo (da 4 a 9 anni, 4 dicembre) e “SCROOGE E IL NATALE” da Dickens, di e con Nicola Cavallari e le ombre animate da Federica Ferrari (da 7 a 12 anni, 21 dicembre), intervallati da “LA NOTTE DEI REGALI” di Gianni Franceschini, produzione La Piccionaia (da 3 a 8 anni, 14 dicembre). Per i più grandi, il ritorno di “#FRAGILI” – una storia di accettazione e coraggio de La Baracca – Testoni Ragazzi (da 11 a 16 anni, 17 dicembre).

Dopo la pausa natalizia si riprende con due titoli del repertorio di Teatro Gioco Vita “IL CIELO DEGLI ORSI” (da 3 a 8 anni, 11 gennaio) e “LA RAGAZZA DEI LUPI” (da 6 a 12 anni, 13 gennaio). Per un pubblico dai 13 anni (scuole superiori e ultimo anno delle secondarie di 1° grado) in cartellone l’ultima divertente creazione de I Sacchi di Sabbia: “TROILO E CRESSIDA” – l’Iliade raccontata da Shakespeare (15 gennaio). Giallo Mare Minimal Teatro con “LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO CHE PIÙ NON C’È” rilegge in chiave ecologista la fiaba classica (da 6 a 11 anni, 18 gennaio) mentre la Fondazione Sipario Toscana propone un viaggio nel mondo delle emozioni e nella relazione adulto-bambino con “LEA. UN’ALTRA GIORNATA EMOZIONANTE” (da 3 a 8 anni, 19 e 20 gennaio). Gioco e animazione con “ANIMANDO LE FIGURE” – giochiamo al teatro delle ombre nel magico mondo dello spazio Luzzati (da 5 a 8 anni, 25 e 26 gennaio con repliche il 12 e 13 aprile). Al Giorno della Memoria, per le scuole secondarie di 1° grado e superiori, è dedicato “BUONGIORNO, PANDORA” nuovo reading teatrale di Matteo Corradini che prosegue il suo viaggio nella memoria lasciandosi ispirare dalla mitologia come aveva già fatto con la creazione 2026 “Proserpina” (29 gennaio).

La programmazione di febbraio si apre con “NARDO IL GHEPAREDO ALLE ZOOLIMPIADI” del Teatro Invito (da 5 a 10 anni, 1° febbraio) e prosegue con il ritorno di “PICCOLO ASMODEO” di Teatro Gioco Vita (da 6 a 10 anni, 5 febbraio). Alle scuole secondarie di 1° grado e superiori il Teatro Giovani Teatro Pirata propone uno spettacolo sui beni ambientali uniti a una riflessione sulla salute pubblica: “GOCCIA DOPO GOCCIA” ispirato alla straordinaria figura di Carlo Urbani, medico e ricercatore che per primo isolò il virus della Sars (11 febbraio). Divertimento assicurato con “CIURMA! PENDAGLI DA FORCA” della compagnia Sea Dogs Plus, produzione Fontemaggiore, menzione speciale Premio Scenario Infanzia 2024 (da 5 a 10 anni, 15 febbraio).

Per i più grandi vedremo lo spettacolo in lingua inglese con l’attore madrelingua David Remondini e la compagnia Erranti Teatro che lo vede a fianco di Mila Boeri: “JOHN KEATS, SHAKESPEARE AND FRIENDS” (da 12 anni, 17 febbraio). Quindi per le scuole dell’infanzia e primarie ritorna “TUTTO CAMBIA!” – il bruco e la farfalla e altri racconti di Teatro Gioco Vita (da 4 a 8 anni, 22 febbraio). In preparazione alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 21 marzo, in collaborazione con Libera Piacenza, sarà in scena il Teatro dell’Orsa con “GIOVANNI FALCONE UN UOMO” (per tutti da 11 anni, 24 febbraio).

Intensa anche la programmazione di marzo, che si apre con IL MAGO DI OZ della Fondazione TRG (da 5 a 10 anni, 1 e 2 marzo). Ritorna la Compagnia Manni Ossoli, che in questa stagione propone un viaggio tra le pagine più toccanti de “I PROMESSI SPOSI” con “LA MONACA DI MONZA” (per tutti da 13 anni, 3 marzo). Per i piccoli andrà in scena Accademia Perduta/Romagna Teatri con il nuovo spettacolo “NOTTURNA” (da 4 a 9 anni, 4 e 5 marzo). Un modo innovativo di raccontare la storia del Risorgimento è quello proposto dal Crest di Taranto in collaborazione con Giuseppe Cicirello: lo spettacolo è “VIVA GARIBALDI” – storia semiseria di un paese e dei suoi eroi! con musica e canzoni dal vivo (per tutti da 10 anni, 8 e 9 marzo).

Un classico di Gianni Rodari va in scena con La Piccionaia per le scuole primarie: “GRAMMATICA DELLA FANTASIA” – il museo degli errori, pensato con una particolare attenzione all’inclusività grazie all’utilizzo in scena della lingua dei segni (da 5 a 10 anni, 10 e 11 marzo).

Temi di grande importanza per i preadolescenti e gli adolescenti sono quelli trattati da “LA FORESTA DEI NO” di Giuliano Scarpinato, prodotto da Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse (per tutti da 10 anni, 15 e 16 marzo). La disabilità non come tema ma come pratica artistica va di pari passo con due fiabe di Oscar Wilde in “I RACCONTI DEL MERLO” di Factory Compagnia Transadriatica, centro di produzione teatrale di Lecce che per la prima volta viene ospitato a Piacenza (per tutti da 7 anni, 18 e 19 marzo).

Ancora teatro in inglese, questa volta per le primarie e secondarie di 1° grado, con il ritorno di Carlo Rossi e il suo “SNOW PLAY” realizzato a quattro mani con Marcello Chiarenza (da 8 a 13 anni, 22 e 23 marzo).

In aprile vedremo in anteprima la nuova creazione di Teatro Gioco Vita, realizzata in coproduzione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale: “GILGAMESH” – la storia più antica del mondo, regia e scrittura scenica di Marco Ferro (da 8 a 12 anni, 7, 8 e 9 aprile). Spettacolo con cui a 45 anni dalla sua prima edizione il teatro delle ombre piacentino torna a confrontarsi con il racconto più antico dell’umanità.

In occasione del Bicentenario della morte di Alessandro Volta il Teatro del Sole prosegue la sua ricerca sul tema teatro e scienza con “ELECTRIC DREAM” – Alessandro Volta e la straordinaria avventura della pila, con Flavio Albanese (per tutti da 10 anni, 12 e 13 aprile). Si parla di ambiente in modo divertente con Gli Alcuni e il loro “AHI AHI AHI… SI SCIOLGONO I GHIACCIAI” – l’effetto serra spiegato ai ragazzi (da 5 a 10 anni, 15 e 16 aprile).

Storie di sport vanno in scena con “STILE LIBERO” di Coltelleria Einstein, un classico del teatro per le giovani generazioni che sotto la parabola sportiva presenta una storia di formazione (da 9 a 15 anni, 19 e 20 aprile).

Ancora Rodari per le scuole primarie, con “A CAPOFITTO” liberamente ispirato alle storie di Alice Cascherina, del Teatro delle Marionette degli Accettella (da 5 a 10 anni, 28 e 29 aprile).

Per la sezione “Piccole platee”, proposte di teatro per la prima infanzia, in scena in maggio gli spettacoli di Teatro Gioco Vita “IL PIÙ FURBO” disavventure di un incorreggibile lupo (da 3 a 7 anni, 6 e 7 maggio) e per i nidi e le scuole dell’infanzia “RANOCCHIO” (11 e 12 maggio) e “CIRCOLUNA” (13 e 14 maggio). Si prosegue con l’ospitalità di Drammatico Vegetale e Elsinor rispettivamente con “BRUM” (da 2 a 6 anni, 17 e 18 maggio) e “MERAVIGLIA!” (da 1 a 4 anni, 21 maggio). Chiude l’edizione 2027 di “Piccole Platee” lo spettacolo di Teatro Gioco Vita da Suzy Lee “POCO PIÙ IN LÀ” (da 2 a 7 anni, 27 e 28 maggio).

Ma “Salt’in Banco” non è solo spettacoli. Numerosi i percorsi educational che fanno capo al progetto “InFormazione Teatrale”, proposto in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

I laboratori di teatro d’ombre, rivolti tutte le fasce di età, vedono il coordinamento artistico di Nicoletta Garioni e sono curati da Federica Ferrari ed Erilù Ghidotti.

Altri laboratori e spettacoli in forma di laboratorio per le scuole sono proposti da diversi artisti e collaboratori di Teatro Gioco Vita, tra cui Nicola Cavallari e David Remondini.

Ricordiamo anche gli incontri di introduzione ai linguaggi e agli spazi della scena o collegati alla visione di spettacoli come pure i percorsi che nascono intorno a determinati nuclei tematici proposti dagli spettacoli in cartellone. In alcuni casi sono anche gli artisti ospiti a proporre iniziative collegate ai loro spettacoli, come ad esempio “La vera storia della monaca di Monza” a cura della compagnia Manni-Ossoli.

Importante il progetto di educazione alla legalità “CON LIBERA CONTRO LE MAFIE” in collaborazione con Libera Piacenza, che coinvolge le scuole secondarie di 1° grado e superiori, collegato in questa stagione allo spettacolo “GIOVANNI FALCONE UN UOMO”.

A integrazione del cartellone di spettacoli e attività educational, “Salt’in Banco” mantiene alcune proposte da realizzare a scuola: nelle sedi scolastiche possono essere proposti i “RACCONTI A SCUOLA” di Teatro Gioco Vita (“Una zuppa di sasso e un topolino per amico” con Nicola Cavallari e “Jim Bottone, Maja e Belinda la pecora” con Barbara Eforo, per le scuole dell’infanzia).

La brochure di “Salt’in Banco” ha subito alcune trasformazioni grazie al prezioso lavoro del grafico Matteo Maria Maj.

Inoltre è stata modificata l’organizzazione dei contenuti, per aiutare a fare una scelta rapida e consapevole.

In particolare sono stati inseriti alcuni suggerimenti per percorsi tematici. Per la stessa fascia di età sono “Traiettorie e percorsi tematici per segmenti di pubblico”, percorsi che collegano alcuni titoli in cartellone, nei quali uno stesso tema viene declinato e sviluppato attraverso più spettacoli offrendo così alla classe l’opportunità di esplorare determinati contenuti da punti di vista differenti e complementari: per nidi, scuole dell’infanzia e primarie “Lo sguardo che cresce” e “Fiabe, favole e avventure”; per le scuole secondarie di 1° grado e superiori “Semi di futuro – storia, memoria e legalità”, “Scienza, ambiente e sostenibilità”; “Oltre il silenzio – adolescenza e fatica di crescere”; “Echi del risorgimento tra letteratura e storia”. Trasversali a diverse fasce di età abbiamo “Un tema, diversi sguardi”, “fils rouges” che collegano le proposte in cartellone con argomenti anche importanti affrontati con modalità e linguaggi ovviamente diversi per pubblici diversi: “Mito e miti tra passato e presente”; “Sport ed educazione”; “Che spettacolo la musica!”; “Teatro, ambiente e natura”; “Nella lingua di Shakespeare – spettacoli in lingua inglese”, “Inclusione, accettazione delle differenze e convivenza civile”, “Teatro e letteratura per ragazzi”, “Emozioni e sentimenti, “La letteratura inglese e i suoi classici”.

Si tratta ovviamente di suggerimenti aperti: ogni spettacolo custodisce molte altre sfumature e non si esaurisce in queste linee guida, che nascono solo per stimolare lo sguardo e l’approfondimento.

Novità di quest’anno, a chiusura del volume si può leggere la dichiarazione di intenti di Teatro Gioco Vita in merito alle attività per le giovani generazioni, perché affermare il valore del teatro d’arte professionale è sempre urgente e attuale e non deve essere dato per scontato, soprattutto quando si rivolge a persone, cittadini e cittadine, in crescita.