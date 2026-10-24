Teatro President, il sold out premia il duo Federica Camba e Gianluca “Scintilla” Fubelli
Grande successo per il debutto di “Io Marte, tu Mercole”, la nuova produzione teatrale di R.B. Spettacoli
Registra il tutto esaurito il Teatro President in occasione del debutto di “Io Marte, tu Mercole”, la nuova produzione teatrale di R.B. Spettacoli che vede per la prima volta sul palco la cantautrice Federica Camba e il comico Gianluca “Scintilla” Fubelli. Il riscontro del pubblico piacentino conferma l’interesse per una formula che unisce felicemente musica, cabaret e narrazione intima.
Lo show funziona benissimo perché si basa su una formula tanto semplice quanto efficace: raccontare la verità. Federica e Scintilla non stanno recitando una storia inventata, ma portano in scena la loro reale vita di coppia, mostrando senza filtri i loro caratteri così diversi. I due protagonisti sono letteralmente come il giorno e la notte. Lei è profonda, romantica, riflessiva e imprevedibile; lui è una vera e propria bomba di energia, un comico diretto, pasticcione e super divertente. Questo continuo contrasto crea una scintilla immediata: lei parla, spiega e si emoziona, mentre lui ascolta… o almeno fa finta di farlo, scatenando le risate del pubblico.
Così il ritmo della serata è incalzante e non ci si annoia mai. Lo spettacolo, infatti, non è solo una sequenza di sketch comici, ma un vero e proprio racconto teatrale arricchito dalla musica. Lo show affronta con ironia le grandi e piccole domande che ogni coppia si trova a vivere ogni giorno: chi ha torto? Chi ha ragione? Ma soprattutto, si passa ai veri “micro-drammi” della convivenza domestica, come il classico tubetto del dentifricio lasciato aperto o le discussioni su chi debba fare i lavori di casa.
Il pubblico del Teatro President ha salutato gli artisti con lunghissimi applausi, risate scroscianti e tante dimostrazioni d’affetto. Un successo meritato per uno show semplice, vero e capace di parlare al cuore di tutti.