Teatro President, il sold out premia il duo Federica Camba e Gianluca “Scintilla” Fubelli

Lo show funziona benissimo perché si basa su una formula tanto semplice quanto efficace: raccontare la verità. Federica e Scintilla non stanno recitando una storia inventata, ma portano in scena la loro reale vita di coppia, mostrando senza filtri i loro caratteri così diversi. I due protagonisti sono letteralmente come il giorno e la notte. Lei è profonda, romantica, riflessiva e imprevedibile; lui è una vera e propria bomba di energia, un comico diretto, pasticcione e super divertente. Questo continuo contrasto crea una scintilla immediata: lei parla, spiega e si emoziona, mentre lui ascolta… o almeno fa finta di farlo, scatenando le risate del pubblico.