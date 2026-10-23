Teatro, torna a Piacenza il Progetto Shakespeare di Valentina Escobar: selezioni aperte

Dopo i successi delle precedenti 15 edizioni in tutta Italia, il Progetto Shakespeare della pluripremiata regista e coreografa Valentina Escobar tornerà a Piacenza in collaborazione con Teatro Gioco Vita. Quest’anno il Progetto Shakespeare si svolgerà a Piacenza da febbraio a giugno 2027 con due percorsi differenti: uno specifico per giovani allievi attori futuri professionisti, realizzato in collaborazione con Teatro Gioco Vita di Piacenza e www.teatro.it (15 giorni e 100 ore di attività intensiva) da febbraio a giugno 2027, e uno per ragazzi e adulti appassionati di teatro dai sedici anni in su (49 ore nei fine settimana), tra febbraio e maggio 2027 presso la sala teatrale di Palazzo Ghizzoni.

Il corso di perfezionamento-spettacolo prevede sia una fase iniziale di training con esercizi propedeutici finalizzati alla conoscenza del proprio corpo, all’utilizzo della propria voce e alla creazione del personaggio, sia una sezione in cui si lavorerà all’analisi testuale, dei principali temi drammaturgici, alla creazione e al montaggio delle scene, alla scoperta della poeticità e dell’unicità espressiva di ogni interprete. Al Progetto Shakespeare verrà abbinato il seminario sulla voce con la Dottoressa Federica Calvi, nota logopedista esperta in vocalità artistica e docente in alcune importanti accademie Teatrali. Progetto Shakespeare finora ha collaborato con alcune importanti realtà teatrali quali Teatro Gioco Vita di Piacenza, Teatro Verdi, Teatro del Buratto di Milano, Teatro Litta di Milano eTeatro Stabile di Catania e ha portato alla produzione di sei spettacoli, apprezzati da spettatori e critica: “Antonio e Cleopatra…passioni e poesie”, “La dodicesima notte…amori e sogni”, “Le allegre comari di Windsor e Fasltaff….teatro, musica e poesia”, “Sogno di una notte di mezza estate …incanti amorosi, poetici, teatrali e musicali da Shakespeare e Mendelssohn alla commedia musicale”, “Sognando Shakespeare” e “Romeo e Giulietta…l’eternità di un amore poetico, teatrale e musicale”, elogiato pubblicamente da alcuni esperti di cultura e teatro come il Maestro Ferruccio Soleri e la pittrice- scenografa Dolores Puthod i quali, oltre ad essere ambasciatori della cultura italiana nel mondo, hanno deciso di assegnare alla regista il Primo Premio per la Sezione Teatro del Premio Arlex Internazionale per questo spettacolo.

Valentina Escobar nell’agosto 2026 ha inoltre ricevuto il premio alla carriera (che ha voluto dedicare alla Signora Adua Veroni, grande donna, personalità di spicco dello spettacolo e agente di alcuni dei più grandi artisti lirici noti in tutto il mondo quali ad esempio Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Raina Kabaivanska e molti altri) in occasione dei suoi primi venticinque anni di attività professionale. Quello di Valentina Escobar vuole essere un teatro umano poetico nel quale gli interpreti non siano sempre solo o attori o cantanti, ma in grado di alternare l’intensità drammatica e comica a quella musicale, andando nella profondità dell’animo, un teatro dove i personaggi siano il più possibile verosimili, “vivi”, affascinanti, intriganti e divertenti con un cuore, un’anima, una ragione e non solo scritti,”morti”, attaccati alle pagine di un copione; dei personaggi che sappiano emozionarsi , affascinare, incantare, ragionare in modo tale che il pubblico possa riflettersi in loro, rispecchiarsi,e possa tornare a sognare lasciando spazio alla sua emotività più profonda, a sviluppare la propria fantasia, la propria capacità razionale e creatività insieme a loro. I suoi spettacoli, le sue regie e le sue coreografie sono sempre state apprezzate dal pubblico, dalla critica e dagli operatori teatrali italiani e internazionali; sono stati definiti “eleganti e a tono, dinamici, molto piacevoli, sagaci, divertenti, adrenalinici, filologici, vivaci e a caccia di nuovi spunti, ironici, corposi e suggestivi, brillanti e nel contempo capaci di far riflettere” e la regista ha vinto il Premio Internazionale Arlex 2016 per il Teatro dedicato a giovani talenti di tutta Europa con una giuria di epserti presieduta dal Maestro Ferruccio Soleri, la Signora Carla Fraccia e la nota pittrice Dolores Puthod.

Ogni allievo, alla fine del percorso teatrale formativo, riceverà un attestato ufficiale di partecipazione e avrà la possibilità di partecipare allo spettacolo finale che verrà registrato a porte chiuse al Teatro Filodrammatici di Piacenza e trasmessa online su canali specifici come Youtube e il portale www.teatro.it (storico sito di settore e riferimento importante per il mondo teatrale di ampia visibilità su tutto il territorio nazionale). Ogni allievo inoltre riceverà una copia del video per poterlo utilizzare ai soli fini promozionali e non lucrativi e presentare in occasione di eventuali provini con i termini legali indicati e autorizzati dall’autrice e regista Valentina Escobar; tale video verrà pubblicato anche su www.teatro.it. Le iscrizioni per entrambi i laboratori spettacoli saranno aperte fino al 23 dicembre 2026; per informazioni e partecipazione alla selezione: inviare un breve curriculum, lettera motivazionale, foto recente e propri contatti a valeteatro@hotmail.it, specificando nell’oggetto email “info per Progetto Shakespeare sezione appassionati”.

INFO: valeteatro@hotmail.it

https://www.valentinaescobar.org

www.teatrogiocovita.it