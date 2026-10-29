Tengono i servizi, ma a Piacenza imprese ancora in calo: meno 833 in un anno

L’elaborazione dell’Ufficio camerale sui dati evidenzia un quadro articolato, con pochi comparti in crescita e altri che continuano a risentire delle difficoltà economiche. La dinamica migliore riguarda i servizi alle imprese che aumentano dello 0,8%, registrando 41 realtà in più, raggiungendo quota 5.082 e confermandosi il principale motore dello sviluppo provinciale, con incidenza sul totale territoriale del 20,5%. Crescono anche i servizi alla persona, segnando un +0,7% con 2.389 imprese (16 in più sullo stesso trimestre dell’anno precedente). Permangono invece marcate criticità negli altri comparti. Le costruzioni registrano la flessione più accentuata chiudendo a -10,4% con 4.103 imprese e 475 in meno sul settembre 2025. In flessione anche il commercio (-3,8%), che ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con 4.735 imprese (185 unità in meno), così come la manifattura (-3,5%), in cui sono presenti 2.307 imprese (in calo di 84 attività); infine i servizi di alloggio e ristorazione (-2,5%, con 1.857 imprese e 48 unità in meno) e l’agricoltura, in cui il numero delle imprese è sceso di 106 unità (-2,5%) attestandosi a 4.198.