Tennistavolo: in B2 e C1 rotonde vittorie per il Cortemaggiore
E anche nelle serie regionali solo vittorie per il club magiostrino
Eccellente esordio fuori dalle mura amiche per il tennistavolo Cortemaggiore: in serie B2 la Teco ha superato S. Polo di Torrile con un rotondo 7-0, anche in C1 netto successo per 6-1. E anche nelle serie regionali solo vittorie per il club magiostrino.
SERIE B-2: PREMIX S.POLO DI TORRILE-TECO CATTINA 0-7
Incontro a senso unico e risultato mai in discussione già dalle prime battute, con la bella conferma del doppio magiostrino. Si preannuncia un campionato davvero accattivante e molto equilibrato, nel quale i piacentini potranno dire la loro.
PACCHIOSI – CONCIAURO 0-3 (9-11/5-11/6-11)
NOTARI – ARMANI L. 2-3 (14-12/3-11/8-11/14-12/7-11)
ARMANI F. – MILZA 0-3 (2-11/12-10/3-11/0-11)
ARMANI L – CONCIURO / PACCHIOSI-ARMANI F. 0-3 (8-11/6-11/6-11)
CONCIAURO – NOTARI 3-0 (11-1/13-11/11-2)
MILZA – PACCHIOSI 3-0 (11-6/11-8/11-5)
ARMANI L. – ARMANI F. 1-3 (11-7/7-11/12-10/11-5)
CLASSIFICA
1 VILLA ROMANO’ (CO) PUNTI 6
2 AON MILANO 5
3 CADELBOSCO 5
4 TECO CATTINA CORTEMAGGIORE 4
5 RUTHEONS BRESCIA 4
6 VITANUOVA MARCO POLO 3
7 MONTICHIARI 0
8 PREMIX PARMA 0
SERIE C-1: TREZZANO-TECO METE 1-6
Un match solo a tratti equilibrato e incerto: partenza con il turbo del Corte, poi i padroni di casa sfoggiano un doppio da favola, ma rimane un fuoco di paglia. Buona la prova del giovane Mohamed El Aazri, con due punti conquistati. In classifica la Teco Mete guadagna la testa in solitaria, ma dopo sole due giornate è troppo presto per tirare conclusioni.
VIZZINI – CALARCO 1-3 (5-11/3-11/11-7/9-11)
BOLETTI- EL AAZRI M. 1-3 (10-12/14-12/9-11/-12-14)
D’ALESSIO -SAZONOV 0-3 (9-11/8-11/9-11)
VIZZINI-D’ALESSIO/CALARCO-ELAAZRI (2-3 9-11/11-7/11-3/10-12/11-6)
VIZZINI – ELAAZRI 1-3 10-12/4-11/11-7/9-11
D’ALESSIO – CALARCO 0-3 (8-11/7-11/10-12)
VIOLIN – SAZONOV 0-3 (2-11/10-12/9-11)
CLASSIFICA
1 TECO METE CORTEMAGGIORE PUNTI 6
2 CUS BERGAMO 4
3 TREZZANO 3
4 VISIONOTTICA PIEVE EMANUELE 3
5 VALLECAMONICA 3
6 SARONNO CHEREFARM 2
7OLIMPIA BERGAMO 2
8 SILVER LINING MILANO 0
SERIE D-1
SIDEMAC PARMA-TECO DEVOTI 1-6
SERIE D-2
SIDITEC S.POLO TORRILE – TECO COSTANTINI 3-4
SERIE D-3
GIRONE A – IL CALDERONE PARMA – TECO 1-6
GIRONE B – SIDEMAC -PARMA- TECO 3-4