Tennistavolo, le ragazze della Vitto alla final eight per la serie B

Ottimo turno di campionato per la Ce.As.Car Vittorino da Feltre, rinnovata compagine femminile di tennistavolo della società biancorossa del Presidente Gianluigi Tedesco. La formazione della Vittorino, allenata dal coach Leonardo Milza, ha infatti concluso il girone eliminatorio del campionato di Serie C con un’altra vittoria, la terza in altrettante partite, tanto da chiudere al comando della classifica a punteggio pieno il proprio girone e da centrare la qualificazione alla final eight, che si disputerà a dicembre e che assegnerà la promozione al campionato femminile di Serie B. Vittoria netta quella ottenuta dalla Ce.As.Car. Vittorino contro il T.T. Sermide: 5-0 il risultato finale grazie alle ottime prove delle due pongiste biancorosse Nathalia Solis e Michelle Garcia, che hanno chiuso la partita senza cedere nemmeno un incontro alle avversarie. Nelle due precedenti gare di campionato, le biancorosse si erano imposte 4-1 contro il Carpi e con identico punteggio (4-1) contro la Fortitudo.