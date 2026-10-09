Tennistavolo, via ai campionati a squadre: Teco Cortemaggiore in campo con sei formazioni

Prendono al via sabato alle ore 16 al palazzetto dello sport i campionati a squadre per il tennistavolo Cortemaggiore, che per la 38esima volta consecutiva prende parte alle varie competizioni. In campo scenderanno sei squadre – B2 e C1 nazionale, D1, D2 e D3 (2 squadre) – con pongisti che vanno dagli undici agli ottant’anni. Dopo le sfortunate prestazioni dello scorso anno, fra infortuni e problemi vari, la Teco si presenta ai nastri di partenza con formazioni molto interessanti.

In B2 la Teco Cattina ospita il Cadelbosco, una delle favorite del girone: in campo Leonardo Milza, il giovane Lorenzo Armani e Rocco Conciauro, sotto la guida di Simone Dernini, ex prima categoria e baluardo dei colori magiostrini. In C1, la Teco Mete – con Alex Sazonov in veste di tecnico-atleta, Pietro Calarco e Mohamed El Aazri – affronta il Vallecamonica; la squadra di D1 – con Natasha Riabchenko, Anastasia Ashyrova e Ion Petru – se la vedrà con l’Audax, in D2 per la Teco Costantini – composta da Federico Vacca, Lisa Ashyrova e Matteo Bragadini, con Andrea Bragadini in supporto e aspettando l’ingresso del seniores Nicolas Rossi – match con Poviglio. Due, come si diceva, le formazioni impegnate in D3: nel girone A la Teco – squadra nata da un progetto proveniente dall’attivita di propaganda e amatoriale, con Marco Armani, Luciano Grandi e Simone Miserotti – affronta l’Audax, mentre la giovanissima formazione al via nel Girone B, con Tommaso Bovolenta (11 anni), Karol Ferrari (15 anni) e Matteo Guariberto (17 anni), sfida il Poviglio.