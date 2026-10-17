Tenta di rapinare l’anziana, finisce in carcere 31enne dopo le indagini

Custodia Cautelare in carcere per tentata rapina ai danni un’anziana – Nel primo pomeriggio di venerdì 16 ottobre, la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di un cittadino tunisino 31enne, indagato per il delitto di tentata rapina in abitazione. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, a settembre l’indagato si era introdotto nel cortile della casa di una donna di circa 80 anni e, dopo averla spinta per terra, sarebbe entrato nella sua abitazione col chiaro intento di derubarla. Il rapinatore non era riuscito a rubare alcunché, perché messo in fuga dal provvidenziale arrivo del nipote della donna, allertato mentre si trovava nelle vicinanze di casa.

“L’intervento delle Volanti e le successive indagini della Squadra Mobile – spiega una nota della Questura – hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di un 31enne tunisino residente in città, che nel corso degli ultimi mesi si era evidenziato per la commissione di reati predatori, seppur di lieve entità. La Divisione Anticrimine ha altresì redatto a suo carico un avviso orale il 1° ottobre, notificatogli il 9, riconoscendone la pericolosità sociale, considerati altresì i suoi precedenti per furto aggravato, ricettazione e rapina. Rintracciato dagli investigatori della Mobile, è stato immediatamente portato in carcere. La sua posizione sarà valutata dall’Ufficio Immigrazione per l’espulsione dal territorio nazionale una volta rimesso in libertà”.