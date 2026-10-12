Tenta di rubare articoli elettronici, viene espulso

Tenta di rubare una powerbank e un rasoio elettrico ma fa scattare l’antitaccheggio, staniero 40enne viene fermato e espulso. Il tentativo di furto è avvenuto nel pomeriggio del 9 ottobre nel negozio di un centro commerciale di Piacenza, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Piacenza.

Gli agenti della volante hanno portato in Questura un un cittadino straniero di nazionalità marocchina, di 40 anni, indicato dall’addetto alla sicurezza come la persona che poco prima avrebbe superato le barriere antitaccheggio con della merce non pagata.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi con una powerbank e un rasoio elettrico, per un valore totale di circa 85 euro. Dopo l’attivazione dell’antitaccheggio, l’addetto alla sicurezza lo avrebbe fermato all’ingresso del centro commerciale. L’uomo avrebbe tentato di divincolarsi dalla presa, senza riuscirci. La merce è stata recuperata e risultava integra.