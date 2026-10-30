“Terra di passo 2.0”: dal 5 al 7 novembre incontri e iniziative sul turismo lento e sostenibile

Dal 5 al 7 novembre a Piacenza riparte l’iniziativa culturale e turistica dedicata al turismo lento e sostenibile, giunta alla seconda edizione, focalizzata sulla valorizzazione dei cammini, della Via Francigena e del patrimonio storico-religioso del territorio piacentino. Saranno 3 giorni di incontri tematici, cinema, concerti e iniziative dedicate alle vie di pellegrinaggio e alla valorizzazione del posizionamento di Piacenza quale “Terra di Passo”, nel suo ruolo storico di luogo di attraversamento, incontro e scambio tra persone, culture e territori. In questo quadro, la Via Francigena rappresenta per Piacenza non soltanto un itinerario storico e culturale, ma una vera e propria porta di accesso al territorio. L’obiettivo è trasformare progressivamente il passaggio del pellegrino e del camminatore in un’occasione di permanenza, conoscenza e scoperta, costruendo connessioni tra il percorso francigeno, il centro storico, i borghi, le vallate, il paesaggio rurale, le eccellenze enogastronomiche e il sistema dell’accoglienza.

Il turismo dei cammini e il turismo lento in senso lato rappresentano un segmento della domanda turistica sempre più rilevante, capace di generare ricadute diffuse sulle economie locali, favorire la destagionalizzazione e mettere in valore anche aree e risorse meno interessate dai flussi turistici tradizionali. In questo senso, il convegno internazionale che si terrà giovedì 5 novembre presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresenta un un momento di approfondimento scientifico e culturale di alto profilo, che permetterà di sviluppare una riflessione interdisciplinare sul ruolo contemporaneo dei cammini, affrontando temi quali la valorizzazione del patrimonio culturale e religioso, la sostenibilità, l’accessibilità, la governance dei territori, l’accoglienza e le nuove forme di turismo esperienziale e responsabile.

L’edizione 2026 del progetto “Terra di passo 2.0” assume inoltre un particolare significato simbolico grazie alla ricorrenza dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), una figura capace di mettere in relazione spiritualità, incontro, essenzialità, cura del creato e rapporto tra uomo e ambiente. Il progetto si configura quindi come un percorso di promozione territoriale e di animazione delle comunità, articolato attraverso esperienze sul territorio, iniziative culturali, azioni di comunicazione e marketing, momenti di confronto istituzionale e scientifico e attività rivolte alla costruzione di un’offerta turistica sempre più integrata.

Programma dettagliato

Cammini di Fede, luoghi di Incontro

Quando: giovedì 5 novembre 2026, dalle ore 9 alle ore 18.30

Dove: Auditorium G. Mazzocchi c/o Università Cattolica del Sacro cuore sede di Piacenza, via Emilia Parmense, 84

Convegno internazionale

Tavolo tecnico dei Cammini Religiosi e delle Via Francigene

Quando: venerdì 6 novembre 2026, dalle ore 14 alle ore 16

Dove: Palazzo Farnese

Lo sguardo lento

Quando: venerdì 6 novembre 2026, dalle ore 16.15 alle ore 17.30

Dove: Palazzo Farnese, Piazza Cittadella, 29

Proiezione del docu-film alla presenza dell’attore protagonista Davide Fiz.

Ingresso libero

Francesco Baccini canta e racconta

Quando: venerdì 6 novembre 2026, ore 21.30

Dove: Sala dei Teatini Ex-chiesa di San Vincenzo, via Scalabrini, 9

Tra musiche e pensieri ed esperienze di un percorso umano e artistico.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Musica e spettacolo

Quando: sabato 7 novembre 2026, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Dove: Piazza Cavalli e Piazza Duomo

DJ set in Piazza Cavalli e Piazza Duomo, artisti di strada in Piazza Duomo

Consegna credenziali “Pellegrini per un giorno”

Quando: sabato 7 novembre 2026

Dove: Piazza Cavalli e Piazza Duomo

Consegna delle credenziali presso l’info point per poter partecipare all’iniziativa “Pellegrini per un giorno” e ritiro gadget