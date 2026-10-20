Testamento biologico e Sportello Dat: a Calendasco un incontro pubblico

Un incontro aperto alla cittadinanza per conoscere meglio le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), comprendere come funzionano e ricevere informazioni sullo Sportello Dat dell’Azienda Usl di Piacenza. È questo l’obiettivo dell’appuntamento “Testamento biologico e Sportello Dat: orientarsi per decidere”, organizzato dall’Azienda Usl di Piacenza e dal Comune di Calendasco.

L’incontro si terrà sabato 24 ottobre alle ore 10 nella sala al piano terra del Castello di Calendasco. La mattinata sarà dedicata all’approfondimento del testamento biologico e delle Disposizioni anticipate di trattamento, uno strumento attraverso il quale ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

Sarà inoltre presentato lo Sportello Dat dell’Azienda Usl di Piacenza, con l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni utili e concrete per orientarsi su un tema importante per l’autodeterminazione e il rispetto delle proprie scelte.