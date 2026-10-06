Tetto per gli alunni stranieri in classe, è ancora necessario?

La presenza nella comunità scolastica di alunni e studenti portatori di ulteriori valori culturali, linguistici, religiosi, è certamente un elemento di complessità, ma può rivelarsi una grande occasione per ripensare alla scuola e al suo mandato di fronte alle sfide del pluralismo socio-culturale. Lo Stato, fin dal momento in cui si sono registrati i primi massicci inserimenti, ha cercato di assicurare il diritto allo studio, secondo Costituzione, e garantire agli stranieri uguaglianza di opportunità formative. Le prime circolari che impartivano disposizioni per l’organizzazione dell’inserimento, attribuite all’onorevole Mattarella, allora ministro della Pubblica Istruzione, raccomandavano di “facilitare” agli immigrati l’acquisizione della lingua italiana, avendo cura di promuovere la partecipazione degli alunni in questione alle attività della classe per evitare che essi rifluissero in piccoli gruppi che rischiavano l’isolamento, anche con la presenza di adulti (mediatori) in grado di comunicare in lingua italiana e nella lingua di provenienza. Si trattava di sollecitare i giovani a capire il progressivo sviluppo di una società multiculturale per contribuire a formare una coscienza culturale aperta.

Si optò da subito (1990) per “l’educazione interculturale”, superando una multiculturalità passiva e l’assimilazione tout court alla cultura del paese ospitante, strategie che in altre parti d’Europa avevano mostrato notevoli criticità per l’integrazione, all’insegnamento della lingua italiana, andava di pari passo la valorizzazione della lingua e cultura di origine, in modo che l’educazione interculturale servisse per gli stranieri ma anche per gli italiani. Il compito educativo dovrà così assumere il carattere della mediazione fra le diverse culture e di un confronto fra differenti modelli culturali. La diversità va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita delle persone e della società, per la formazione del cittadino d’Europa e del mondo. Le scuole, dunque, si sono mosse nella direzione dell’accoglienza, dell’apprendimento della lingua italiana, della mediazione interlinguistica e interculturale, con mezzi reperiti perlopiù in sede locale in collaborazione con Comuni e associazioni, pur assoggettati alla burocrazia statale, che imponeva adempimenti uniformi sebbene in presenza di situazioni ed esigenze molto diverse, provvedendo anche alla formazione del personale scolastico. Questa situazione, che limitava in tanti modi l’agire delle scuole nella direzione della piena integrazione, ha fatto emergere diverse criticità al punto che certe famiglie hanno visto dei rischi alla piena formazione dei figli e cercato trasferimenti in altre scuole, o addirittura in Comuni governati da maggioranze ostili all’accoglienza degli immigrati sono stati messi in atto comportamenti che intralciavano la frequenza di tali alunni.

I Governi che si sono succeduti hanno tenuto la barra dritta sull’educazione interculturale e diversi ministri, tra i quali Fioroni, Carrozza e Bianchi, hanno redatto documenti in tale direzione, tanto da inaugurare una “via italiana all’integrazione” in modo che l’intercultura diventasse uno dei principi sui quali si fondavano le indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo emanate nel 2012. La scuola mantiene così il suo carattere inclusivo, ed anche se qualche forza politica ci aveva, e ci ha tuttora, provato, non furono mai attivati luoghi di apprendimento separati o introdotte misure compensatorie di carattere speciale, favorendo il dialogo ed il confronto tra le culture per tutti gli alunni e a tutti i livelli; si tratta di assumere la diversità come paradigma della stessa scuola nel pluralismo. Pur mantenendo un carattere equilibrato nella formazione delle classi, i documenti ministeriali parlavano di un inserimento nella classe “più adeguata”, in futuro stabilita dal collegio dei docenti. Nella fase iniziale si definisce un patto educativo con la famiglia straniera, alla quale veniva offerto, a richiesta, anche l’insegnamento della lingua italiana. L’approccio interculturale è fondato su una concezione dinamica della cultura, espressa soprattutto nell’ambito delle relazioni tra l’insegnante e gli alunni e tra gli alunni stessi; una comunicazione centrata solamente sui contenuti, infatti, potrebbe aumentare la distanza tra gli interlocutori: una prospettiva attraverso la quale passa tutto il sapere scolastico.

In questi anni il lavoro dei docenti e delle scuole è stato tanto ed i risultati si vedono anche in termini di verifica degli apprendimenti, che però non sono tutto per la mission della scuola in termini di crescita delle persone e delle relazioni sociali; gli immigrati neoarrivati sono sempre meno, aumentano i nati in Italia che tendono a rimpiazzare gli italiani in forte calo demografico, con le scuole che in preda al dimensionamento rischiano la chiusura. Pensare dunque ad un tetto per l’iscrizione degli alunni provenienti dall’estero vuol dire riproporre, anche se con la forza del decreto, un analogo provvedimento dell’allora ministra Gelmini che non ha potuto essere applicato per la disomogeneità dei bacini di utenza. Se sono bonificati coloro che hanno già frequentato la scuola italiana, forse, anziché una punizione, si poteva pensare alla cittadinanza (ius scholae) e in questo modo il decreto avrebbe avuto più consenso. Cosa potrà succedere nell’istruzione e formazione professionale, dove gli stranieri si avvicinano al 100%, se si vuole recuperare la dispersione ed agire in maniera più efficace sull’orientamento.

Più che disgregare le classi, favorendo famiglie benestanti che possono accedere alla scuola privata, occorre aumentare i docenti di italiano L2, anche nei CPIA che sono già sovraccarichi di richiedenti, se si vuole aumentare l’utenza dei genitori, i quali certo non hanno in gran parte le risorse economiche per pagare le ammende previste; in caso di trasgressione non faremo altro che aumentare l’abbandono. Ma c’è poco da sperare, per i CPIA non ci sono risorse aggiuntive. E’ necessario, inoltre, lasciare maggiore autonomia gestionale e organizzativa alle scuole, in modo da poter realizzare un progetto educativo che possa attenuare l’effetto di segregazione, oggi calcolato appunto attorno al 30%, ma che con l’aiuto degli enti locali e delle altre agenzie operanti sul territorio si possa intervenire su altri dati che creano problemi all’apprendimento, ma sono relativi alla situazione economica e culturale delle famiglie ed al deperimento dei territori. Una maggiore autonomia potrebbe consentire alle scuole stesse di trattare i rapporti interreligiosi con i relativi simboli e vestiario e le disuguaglianze che si producono anche oltre le classi rigidamente costituite.

Ma forse si nasconde sotto al tetto del 30% una volontà politica di selezionare gli allievi secondo modelli culturali italocentrici, anche in considerazione della scomparsa del termine intercultura dalle nuove indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo, tornando ad un modello di assimilazione per tutti gli stranieri che vengono in Italia, che devono innanzitutto rispettare il nostro ordinamento ma sono pur sempre soggetti di diritti. L’articolo 34 della Costituzione – ha detto il Presidente Mattarella ad Amatrice – afferma che la scuola è aperta a tutti, è creatività, cultura e dialogo tra le persone, senza sottrazioni: non è solo multiculturale, ma vuole essere a tutti gli effetti internazionale. Lo smembramento delle classi, però, si può arrestare se non ci sono soluzioni alternative rispetto alla prossimità di altre scuole e le esigenze delle famiglie, anche in relazione alla residenza: per i Comuni i bacini di utenza restano uno strumento di programmazione.

Una manovra messa in atto non senza difficoltà organizzative e con poche risorse, se si eccettuano piccoli finanziamenti per il potenziamento della lingua italiana da distribuire alle scuole, per il pagamento, supponiamo, di ore eccedenti o accordi con associazioni del terzo settore, che già intervengono in modo molto significativo, con finanziamenti perlopiù degli enti locali, con modalità di supporto al curricolo. Non sono nemmeno previsti docenti di italiano L2 in più. Il tutto, come si dice in gergo, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gian Carlo Sacchi