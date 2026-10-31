Ticket sanitari non riscossi, Vignali (FI) “A Piacenza oltre 4 milioni ancora da incassare”

«Più di 68 milioni di euro di ticket sanitari ancora da riscuotere in Emilia-Romagna. I nuovi dati forniti dalla Regione confermano che il problema che avevamo denunciato già lo scorso anno è tutt’altro che risolto e continua a sottrarre risorse importanti alla sanità pubblica. Se da un lato il presidente De Pascale persiste ad attribuire le difficoltà della sanità regionale all’insufficienza delle risorse finanziate dallo Stato, dall’altro la Regione da lui amministrata lascia nei cassetti decine di milioni di euro che potrebbero contribuire a finanziare servizi e prestazioni per i cittadini». Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e segretario regionale del partito Pietro Vignali, commentando i dati aggiornati sui crediti derivanti dal mancato pagamento dei ticket sanitari ricevuti dall’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute.

«Il problema sul quale avevamo acceso i riflettori già un anno fa, quando denunciavamo oltre 53 milioni di euro di ticket non riscossi, oggi ha dimensioni ancora più rilevanti – prosegue il leader regionale degli azzurri -. Sono risorse che, se recuperate, potrebbero contribuire a sostenere il sistema sanitario regionale in una fase già critica. Ancora più preoccupante è il fatto che, oltre ai 68 milioni ancora da recuperare, nel triennio 2023-2025 le aziende sanitarie emiliano-romagnole abbiano dovuto stralciare circa 7,5 milioni di euro di crediti, somme che rischiano quindi di essere definitivamente perdute. Grave è anche la situazione di Piacenza. L’Azienda USL deve infatti ancora recuperare oltre 4 milioni di euro di ticket non riscossi, ai quali si aggiungono ulteriori somme già stralciate negli ultimi anni. Si tratta di risorse che potrebbero essere impiegate per potenziare i servizi sanitari, ridurre le liste d’attesa e migliorare l’assistenza ai cittadini, ma che invece continuano a rimanere fuori dalle casse del sistema sanitario. Chiediamo alla Regione di assumere un ruolo più incisivo, definendo procedure uniformi e criteri omogenei su tutto il territorio regionale per il recupero di questi crediti. L’obiettivo deve essere quello di garantire equità nei confronti dei cittadini che pagano regolarmente quanto dovuto e di tutelare risorse pubbliche che appartengono alla collettività. Quando mancano all’appello decine di milioni di euro e altri milioni vengono addirittura stralciati perché non più recuperabili, non si può parlare soltanto di un problema amministrativo. È una questione di buona gestione delle risorse pubbliche e di credibilità delle istituzioni».