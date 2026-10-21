“Togliere contributi pubblici alle famiglie di giovani stranieri violenti”

“Togliere i sussidi e i contributi comunali alle famiglie dei cosiddetti maranza”. È questa la richiesta al centro della mozione depositata da Fratelli d’Italia, con la capogruppo Sara Soresi come prima firmataria, e Lega in Consiglio comunale a Piacenza. “La proposta – spiegano i consiglieri – riguarda i nuclei familiari di minori o giovani coinvolti in condotte gravemente problematiche, antisociali o delittuose, soprattutto quando si tratta di comportamenti reiterati che rendono necessario un intervento educativo e una presa in carico”. L’obiettivo è “fare in modo che il Comune utilizzi concretamente gli strumenti a propria disposizione, prevedendo la sospensione o la decadenza dei benefici economici comunali, ove applicabile, in caso di mancata e ingiustificata collaborazione agli impegni formalmente assunti nell’ambito di un progetto individualizzato”. La mozione punta inoltre a “promuovere percorsi educativi, iniziative di responsabilizzazione, attività di utilità sociale non lavorative e interventi di sostegno alla genitorialità, affinché i giovani coinvolti siano accompagnati in un percorso concreto di recupero e responsabilizzazione”.