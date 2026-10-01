Torna la Balloon Cup a San Damiano, aperte le registrazioni
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Sono già aperte le registrazioni gratuite per partecipare alla terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, in programma dal 16 al 18 ottobre all’Aeroporto Militare San Damiano a San Giorgio Piacentino. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, la manifestazione torna a colorare i cieli di Piacenza, unendo il fascino senza tempo delle mongolfiere alla passione e ai valori dell’Aeronautica Militare: 32 mongolfiere, 16 ad aria calda e 16 a gas, provenienti da tutto il mondo, si sfideranno per 3 giorni in una competizione internazionale di categoria FAI 2, unica nel panorama europeo.
I visitatori, oltre ad assistere alle gare, potranno vivere in prima persona l’emozione del volo grazie a 8 mongolfiere riservate ai voli vincolati e ammirare le esibizioni delle Frecce Tricolori e i sorvoli di velivoli tra cui la Formazione Legend. All’Aeroporto Militare San Damiano sarà allestito uno spazio aperto e condiviso di 19 ettari, pensato per intrattenere visitatori di ogni età con rievocazioni ed esposizioni di velivoli storici dell’Aeronautica Militare, l’esibizione della Fanfara dell’Aeronautica Militare, talk e presentazioni con piloti, astronauti e testimonial sportivi dell’Aeronautica, aree tematiche dedicate allo spazio, ai simulatori di volo e alla realtà virtuale, musica dal vivo e DJ set. Un ampio programma di attività anche per i più piccoli, con laboratori creativi per scoprire le mongolfiere e costruire aquiloni, la magia delle bolle di sapone con Billy Bolla e l’esperienza del bubble football da giocare dentro le bumper ball. L’artista Veronica Maya insieme a Millennium Ensemble porterà in scena lo spettacolo “Il mondo delle favole”. Il digital creator Jakidale – Jacopo D’Alesio – racconterà del progetto ICARUS, l’aereo di carta più grande del mondo che ha conquistato il Guinness World Record. La manifestazione è gratuita e accessibile a tutti previa registrazione sul sito www.ballooncup.it.
L’Aeronautica Militare Balloon Cup è un’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi e l’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’Aero Club d’Italia, l’Aero Club di Lugo di Romagna e il supporto tecnico di Aeronord Aerostati. La manifestazione gode del patrocinio del CONI e della Regione Emilia Romagna, il sostegno della Fondazione Piacenza e Vigevano e la partecipazione attiva della Fondazione Buzzi. La manifestazione si inserisce nel progetto Valore Paese Italia, promosso da Difesa Servizi per valorizzare i territori attraverso eventi di rilievo culturale, sociale e sportivo. L’iniziativa è un’occasione per raccontare, dal cielo, la bellezza e il fascino del nostro Paese e i valori della Forza Armata grazie allo sport e la dimensione competitiva, avvicinando così le nuove generazioni e promuovendo la Cultura della Difesa.
Partner Istituzionali: Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello Sport, Regione Emilia Romagna, Valore Paese Italia, Comune di Piacenza, Comune di San Giorgio Piacentino, Fondazione Piacenza e Vigevano.
La manifestazione è resa possibile grazie agli official sponsor: Giunti, Giemme, Cristiano di Thiene, Galup, Refuel Beer, Dielle, Visit Emilia, Media Point e Zona Militare Club.
Partner tecnici: THALES Alenia Space Italia, Avio, Musam, Dielle caffè, Tenute Biagi, MGE srl.
Media partner: RAI, ANSA, Radio Bruno.
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