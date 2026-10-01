Torna la Balloon Cup a San Damiano, aperte le registrazioni

Sono già aperte le registrazioni gratuite per partecipare alla terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, in programma dal 16 al 18 ottobre all’Aeroporto Militare San Damiano a San Giorgio Piacentino. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, la manifestazione torna a colorare i cieli di Piacenza, unendo il fascino senza tempo delle mongolfiere alla passione e ai valori dell’Aeronautica Militare: 32 mongolfiere, 16 ad aria calda e 16 a gas, provenienti da tutto il mondo, si sfideranno per 3 giorni in una competizione internazionale di categoria FAI 2, unica nel panorama europeo.

I visitatori, oltre ad assistere alle gare, potranno vivere in prima persona l’emozione del volo grazie a 8 mongolfiere riservate ai voli vincolati e ammirare le esibizioni delle Frecce Tricolori e i sorvoli di velivoli tra cui la Formazione Legend. All’Aeroporto Militare San Damiano sarà allestito uno spazio aperto e condiviso di 19 ettari, pensato per intrattenere visitatori di ogni età con rievocazioni ed esposizioni di velivoli storici dell’Aeronautica Militare, l’esibizione della Fanfara dell’Aeronautica Militare, talk e presentazioni con piloti, astronauti e testimonial sportivi dell’Aeronautica, aree tematiche dedicate allo spazio, ai simulatori di volo e alla realtà virtuale, musica dal vivo e DJ set. Un ampio programma di attività anche per i più piccoli, con laboratori creativi per scoprire le mongolfiere e costruire aquiloni, la magia delle bolle di sapone con Billy Bolla e l’esperienza del bubble football da giocare dentro le bumper ball. L’artista Veronica Maya insieme a Millennium Ensemble porterà in scena lo spettacolo “Il mondo delle favole”. Il digital creator Jakidale – Jacopo D’Alesio – racconterà del progetto ICARUS, l’aereo di carta più grande del mondo che ha conquistato il Guinness World Record. La manifestazione è gratuita e accessibile a tutti previa registrazione sul sito www.ballooncup.it.

L’Aeronautica Militare Balloon Cup è un’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi e l’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’Aero Club d’Italia, l’Aero Club di Lugo di Romagna e il supporto tecnico di Aeronord Aerostati. La manifestazione gode del patrocinio del CONI e della Regione Emilia Romagna, il sostegno della Fondazione Piacenza e Vigevano e la partecipazione attiva della Fondazione Buzzi. La manifestazione si inserisce nel progetto Valore Paese Italia, promosso da Difesa Servizi per valorizzare i territori attraverso eventi di rilievo culturale, sociale e sportivo. L’iniziativa è un’occasione per raccontare, dal cielo, la bellezza e il fascino del nostro Paese e i valori della Forza Armata grazie allo sport e la dimensione competitiva, avvicinando così le nuove generazioni e promuovendo la Cultura della Difesa.

Partner Istituzionali: Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello Sport, Regione Emilia Romagna, Valore Paese Italia, Comune di Piacenza, Comune di San Giorgio Piacentino, Fondazione Piacenza e Vigevano.

La manifestazione è resa possibile grazie agli official sponsor: Giunti, Giemme, Cristiano di Thiene, Galup, Refuel Beer, Dielle, Visit Emilia, Media Point e Zona Militare Club.

Partner tecnici: THALES Alenia Space Italia, Avio, Musam, Dielle caffè, Tenute Biagi, MGE srl.

Media partner: RAI, ANSA, Radio Bruno.