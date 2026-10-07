Torna nel weekend al castello di Paderna l’appuntamento con I frutti del Castello

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, dalle 9 alle 18:30, arrivano al Castello di Paderna a Pontenure (Piacenza), per la 31esima edizione, i “I Frutti del Castello”, rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato. Saranno presenti oltre 160 espositori da tutta Italia, una rete viva fatta di coltivatori, vivaisti e appassionati con un patrimonio botanico che raramente si vede tutto insieme e, tra i cortili del Castello, tante eccellenze dell’artigianato artistico. Come sempre ci sarà un ricco programma di eventi e attività pensato per grandi e bambini.

Sul sito www.fruttidelcastello.it è disponibile il programma completo, oltre al biglietto in prevendita a un prezzo agevolato (8 euro invece di 10) e che consente di saltare la fila. L’ingresso è gratuito per ragazzi fino a 14 anni e disabili non autosufficienti e ridotto per gruppi di almeno 15 persone, soci Touring Club, Over 75. A disposizione ampi parcheggi; punto ristoro e caffetteria; area deposito merci acquistate. L’evento è pet friendly.