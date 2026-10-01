Torna “Teatro e oltre” al San Matteo, otto spettacoli fino a gennaio

Al via la nuova rassegna “Teatro e oltre” in programma al Teatro San Matteo di Piacenza dal 4 ottobre 2026 fino al 27 gennaio 2027 con un ricco calendario di spettacoli. Alla presentazione in Municipio hanno partecipato l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza, insieme a Tino Rossi e Daniele Righi di Quarta Parete, Maria Giovannangeli di Theatre of Eternal Values e Vania Ferri della compagnia Improbabili.

DOMENICA 4 OTTOBRE 2026, ore 17

Le compagnie placentine presentano

L’ECO DI UN GESTO – In ricordo di Egidio

con il patrocinio del Comune di Piacenza

SABATO 10 OTTOBRE 2026, ore 20,45

QUARTA PARETE

CORTEGGIANDO

Festival Nazionale di Corti Teatrali

SABATO 7 NOVEMBRE 2026, ore 21

FILO D’ARIANNA

LA CASA SUL LAGO

SABATO 14 NOVEMBRE 2026, ore 21

GLI IMPROBABILI

UNO SPETTACOLO DI MERDA

Scienza e improvvisazione sul prodotto interno lordo

SABATO 21 NOVEMBRE 2026, ore 21

ARTIFICIAL PROMETEO

di e con Pino L’Abbadessa

SABATO 12 DICEMBRE 2026, ore 21

CANTIERE SIMONE WEIL

WHAT YOU WILL

Studio su Shakespeare

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2026, ore 21

QUARTA PARETE

RICETTE D’AMORE

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2027, ore 21

QUARTA PARETE

LO STRANIERO

Giornata della Memoria 2027

INFO whatsapp / telefono 328 4260474 – teatrosanmatteo@gmail.com