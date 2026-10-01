Torna “Teatro e oltre” al San Matteo, otto spettacoli fino a gennaio
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Al via la nuova rassegna “Teatro e oltre” in programma al Teatro San Matteo di Piacenza dal 4 ottobre 2026 fino al 27 gennaio 2027 con un ricco calendario di spettacoli. Alla presentazione in Municipio hanno partecipato l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza, insieme a Tino Rossi e Daniele Righi di Quarta Parete, Maria Giovannangeli di Theatre of Eternal Values e Vania Ferri della compagnia Improbabili.
DOMENICA 4 OTTOBRE 2026, ore 17
Le compagnie placentine presentano
L’ECO DI UN GESTO – In ricordo di Egidio
con il patrocinio del Comune di Piacenza
SABATO 10 OTTOBRE 2026, ore 20,45
QUARTA PARETE
CORTEGGIANDO
Festival Nazionale di Corti Teatrali
SABATO 7 NOVEMBRE 2026, ore 21
FILO D’ARIANNA
LA CASA SUL LAGO
SABATO 14 NOVEMBRE 2026, ore 21
GLI IMPROBABILI
UNO SPETTACOLO DI MERDA
Scienza e improvvisazione sul prodotto interno lordo
SABATO 21 NOVEMBRE 2026, ore 21
ARTIFICIAL PROMETEO
di e con Pino L’Abbadessa
SABATO 12 DICEMBRE 2026, ore 21
CANTIERE SIMONE WEIL
WHAT YOU WILL
Studio su Shakespeare
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2026, ore 21
QUARTA PARETE
RICETTE D’AMORE
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2027, ore 21
QUARTA PARETE
LO STRANIERO
Giornata della Memoria 2027
INFO whatsapp / telefono 328 4260474 – teatrosanmatteo@gmail.com
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