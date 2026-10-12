Tra caldarroste, burtleina e vecchi ricordi si fa festa a San Nazzaro di Piozzano

Caldarroste, burtleina, un sole ancora tiepido e tanta voglia di stare insieme, immersi nei ricordi della Valluretta e Valtidone. Cosa volere di più per una domenica d’autunno? E’ la ricetta della festa di San Nazzaro di Piozzano, allestita su un vero e proprio ‘balcone’ naturale, una terrazza verde che, di fianco alla chiesa, apre lo sguardo verso la valle.

Domenica 11 ottobre i volontari della proloco hanno allestito gli stand con un menù tipico per la stagione, caldarroste, salumi, bortellina e salamella, piatti molto apprezzato da tutti i partecipanti. Ad arricchire la manifestazione l’esposizione fotografica di Angelo Cormacchia, che ha ritratto i vip di passaggio nel piacentino dagli anni Ottanta in su. Da Enrico Beruschi a Franco Oppini, la cantante piacentina Fiordaliso, Pippo Baudo e l’orchestra Castellina Pasi, che ancora oggi allieta con la sua musica le feste di paese.