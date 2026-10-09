Tra rischi e controlli, Confapi Industria Piacenza fa il punto sull’acqua nei luoghi di lavoro

L’acqua nei luoghi di lavoro non è solo una risorsa essenziale, ma un elemento complesso che richiede rigorosi controlli igienico-sanitari, una gestione consapevole del rischio biologico e una piena conformità normativa. Per approfondire questi temi cruciali, Confapi Industria Piacenza organizza il prossimo 14 ottobre alle 16 nella sede di via Menicanti un seminario dal titolo “L’acqua nei luoghi di lavoro: rischi, controlli, responsabilità e soluzioni”.

L’evento, valido come aggiornamento per RSPP e ASPP, offrirà un quadro completo e operativo sulle normative vigenti, sulle analisi di laboratorio e sulle responsabilità datoriali, unendo competenze tecniche e giuridiche di alto livello.

I lavori saranno introdotti e moderati da Riccardo Mazza, responsabile commerciale di Decalacque. A seguire, Loredana Bossi, esperta HSE, CTU del Tribunale di Rimini e docente universitaria, interverrà sul tema “Titolo IX del D.Lgs. 81/2008”, focalizzandosi sul rischio biologico. Il pomeriggio proseguirà con l’intervento di Silvia Rancati, direttrice generale di Decalacque e formatrice AIFES, che analizzerà le novità normative e il nuovo codice dell’acqua. Infine Simone Marelli, direttore scientifico di Biovet, illustrerà l’importanza e le modalità delle analisi batteriologiche e chimiche.

Un appuntamento prezioso dunque per datori di lavoro e responsabili della sicurezza che desiderano prevenire i rischi e tutelare la salute aziendale.