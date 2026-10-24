Tragico incidente nella notte a Sarmato, muore 24enne

Tragico incidente nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre nei pressi di Sarmato lungo la via Emilia. Una vettura condotta da un giovane di 24 anni è uscita di strada poco prima dell’1,30 per ragioni ancora in via accertamento, all’altezza della rotatoria dell’ex Eridania.

Per il 24enne alla guida non c’è stato nulla da fare quando sul posto sono giunti i soccorsi del 118. Presenti anche i vigili del fuoco di Castelsangiovanni. I rilievi sono a cura dei carabinieri e l’auto è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. La giovane vittima era sola in auto e risiedeva a Belgioioso in provincia di Pavia.