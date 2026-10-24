Trasferta a Jesi per una Bakery che vuole proseguire il momento positivo

Due vittorie nelle ultime uscite per la Bakery che guarda alla quinta di campionato con fiducia: per i biancorossi l’appuntamento di domenica 25 ottobre è a Jesi, una lunga trasferta sul campo di una formazione che non ha ancora saputo sbloccarsi.

I marchigiani si affacciano per la prima volta alla B Interregionale ma possono sicuramente contare su individualità importanti capaci di lasciare il segno sotto canestro: nell’ultimo turno con la Virtus Terni la Taurus ha pagato lo scotto di una partenza piuttosto al rallentatore (25-9 dopo il primo quarto) nonostante la grande prova di Laffitte (21 punti personali) riuscendo soltanto a spaventare la formazione di casa.

Per la Bakery la scorsa domenica ha invece portato in dote due punti al termine di una gara che si era fatta a tratti piuttosto nervosa ed incerta con il Bramante Pesaro: i ragazzi di coach Salvemini vivono un momento positivo e non lasceranno nulla di intentato a Jesi – città natale del biancorosso Andrea Paoletti che riabbraccerà casa – per proseguire il buon momento.