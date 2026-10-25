Piacenza in dieci contro Pro Palazzolo sfiora il gol con Milani (0-0) DIRETTA

E’ una trasferta insidiosa per i biancorossi, impegnati nella rincorsa alla vetta (ora a -7 punti con una gara in meno) e reduci dal pesante successo sul Caldiero. La squadra di Franzini – che non sarà in panchina causa squalifica – arriva da sei risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa e proverà a non rallentare la marcia davanti ad una Pro Palazzolo che finora non è invece riuscita a trovare continuità di risultati. I bresciani, guidati in panchina da Mauro Belotti, dopo il successo sul Brusaporto hanno incassato due sconfitte consecutive con Caldiero e Villa Valle, scivolando fuori dalla zona playoff.