Piacenza in dieci contro Pro Palazzolo sfiora il gol con Milani (0-0) DIRETTA
La squadra di Franzini – che non sarà in panchina causa squalifica – arriva da sei risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa
PRO PALAZZOLO – PIACENZA 0-0 (in campo)
LA CRONACA
57′ – OCCASIONE Piacenza su calcio di punizione, prima tira Capelli, respinta e palla a Milani che calcia in porta e salvataggio sulla linea di un difensore lombardo.
Con un uomo in meno i biancorossi provano a proporsi comunque davanti, Mustacchio unica punta rimasta in campo.
Nel Piacenza è entrato Jacopo Silva al posto di Tremolada.
Ripreso il match a Palazzolo.
FINITO il primo tempo: finale amaro per il Piacenza che aveva dominato per gran parte della prima frazione. L’espulsione di Bakayoko costringe Lusardi a valutare un cambio per coprirsi in difesa.
45′ – Calcio di punizione dei padroni di casa, palla alta.
44′ – Espulso Bakayoko per un fallo da ultimo uomo, trattenuta punita dall’arbitro. Piacenza che resta in dieci alla fine del primo tempo.
41′ – OCCASIONE Piacenza, tiro dal limite di Putzolu la palla respinta dal portiere ma Capelli non è riuscito ad approfittare.
31′ – Sesto calcio d’angolo per il Piacenza.
23′ – Ci prova Rrapaj ma la palla è alta sopra la traversa.
21′ – Ancora pericoloso Scidone che sferra un tiro deviato da un difensore del Piacenza, palla fuori di poco.
19′ – Prima conclusione della Pro Palazzolo con Scidone.
12′ – Azione insistita del Piacenza, palla che arriva a Tremolada che non riesce a concludere. Nuovo corner.
Partenza fortissima dei biancorossi che conquistano il secondo angolo.
5′ – OCCASIONE Piacenza: lancio di Mazzantini per Mustacchio che ha calciato in porta e costretto il portiere avversario al corner.
Piacenza che fa la partita nei primi minuti di gioco. Biancorossi in maglia scura da trasferta, presenti circa 200 tifosi biancorossi.
Iniziato il match a Palazzolo.
Squalificato mister Franzini, in panchina coi biancorossi c’è il vice Lusardi. Dal primo minuto Tremolada e Mazzaglia.
Le formazioni dal primo minuto:
PRO PALAZZOLO: Ilic, Vallisa, Cerri, Maffezzoni, Mattioli, Scidone, Signorini, Mendola, Sardella, Persano, Semprini. All. Belotti
PIACENZA: Bruno, Mazzantini, Mustacchio, Putzolu, Tremolada, Bakayoko, Rrapaj, Poledri, Milani, Mazzaglia, Capelli. All. Lusardi.
Arbitro: Giuliano Kumbulla (Verona)
Ass. 1: Giacomo Scorrano (Lecce)
Ass. 2: Stefano Yu (Treviso)
E’ una trasferta insidiosa per i biancorossi, impegnati nella rincorsa alla vetta (ora a -7 punti con una gara in meno) e reduci dal pesante successo sul Caldiero. La squadra di Franzini – che non sarà in panchina causa squalifica – arriva da sei risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa e proverà a non rallentare la marcia davanti ad una Pro Palazzolo che finora non è invece riuscita a trovare continuità di risultati. I bresciani, guidati in panchina da Mauro Belotti, dopo il successo sul Brusaporto hanno incassato due sconfitte consecutive con Caldiero e Villa Valle, scivolando fuori dalla zona playoff.