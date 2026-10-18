Trasferta vincente per Italia Chef che supera Lugo (55-77)
Tre giocatori in doppia cifra tra le fila biancorosse con Bassani top scorer a quota 17
TRASFERTA VINCENTE PER L’ITALIA CHEF PIACENZA CHE SUPERA LUGO 55-77 – Dopo lo stop casalingo con CVD, l’Italia Chef Piacenza torna a cogliere due punti preziosi nella trasferta di Lugo. I ragazzi di coach Maioli partono contratti, gli Aviators ne approfittano piazzando un parziale di 12-0. I biancorossi non si scompongono troppo e riescono a riportarsi avanti già alla fine del primo quarto (16-17) per poi allungare a +5 all’intervallo lungo (31-36) con Bassani protogonista con i suoi 11 punti. Al rientro dagli spogliatoi Piacenza impone il proprio ritmo in attacco dimostrando anche una ottima solidità difensiva che costringe Lugo a soli 6 punti realizzati nella frazione. Alla fine del terzo quarto i piacentini sono in totale controllo sul +20 (37-57) potendo così gestire agevolmente gli ultimi 10 minuti di gioco. Finisce 55-77 in favore dell’Italia Chef.
Tre giocatori in doppia cifra tra le fila biancorosse con Bassani top scorer a quota 17 e buone notizie arrivano anche da Livelli al rientro nelle rotazioni dopo un mese di stop per infortunio. Nella prossima giornata l’Italia Chef Piacenza affronterà la Simabio Argenta, sabato 24 ottobre, alle ore 18:30, al Pala San Lazzaro.
BASKET LUGO AVIATORS – ITALIA CHEF PIACENZA 55-77
(16-17, 15-19, 6-21, 18-20)
Tabellini: Galli 15, Oukara, Pescatori 8, Lombardi 9, Bona 13, Livelli 2, Massari 2, Bassani 17, Rigoni 4, Camara ne, Fumi 3.
All. Maioli, ass. all. Molinaroli