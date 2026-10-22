Trasporto e movimentazione automatizzata delle merci protagoniste a Pc Expo

Si aprono oggi a Piacenza Expo T3 EXPO, la mostra-convegno dedicata all’allestimento dei veicoli industriali e commerciali, e AGV EXPO, la nuova manifestazione europea dedicata ai veicoli a guida automatica e ai robot mobili autonomi. Due appuntamenti complementari firmati MEDIAPOINT & EXHIBITIONS, in programma fino a sabato 24 ottobre, che mettono in relazione il trasporto su strada e l’automazione della logistica, offrendo a imprese, costruttori e operatori un’occasione di confronto sulle trasformazioni tecnologiche e sulle sfide del mercato. La seconda edizione di T3 EXPO riunisce la filiera degli allestimenti, dei veicoli industriali e commerciali specializzati, mentre AGV EXPO porta per la prima volta a Piacenza le tecnologie per la movimentazione automatizzata delle merci. La contemporaneità delle due manifestazioni consente di affrontare in una prospettiva integrata l’efficienza dei flussi logistici, dalla strada al magazzino, in una fase segnata dalla transizione energetica, dall’evoluzione tecnologica e dalle difficoltà operative delle imprese.

Fabio Potestà, direttore di MEDIAPOINT & EXHIBITIONS ha dichiarato: «La soddisfazione per il debutto di AGV Expo è enorme. La manifestazione nasce per rispondere all’esigenza di un appuntamento dedicato ai veicoli a guida automatica, strettamente legati all’automotive e alla logistica. La concomitanza con T3 Expo valorizza questa connessione, anche per il ruolo centrale delle batterie. La prima edizione conta una ventina di espositori e ha già superato quota mille visitatori preregistrati. Guardiamo già alla prossima edizione, prevista a ottobre 2027 alle Fiere di Parma, in un padiglione dedicato accanto al GIS». «La contemporanea presenza di AGV EXPO e T3 EXPO conferma la capacità di Piacenza di essere riferimento per l’innovazione, la logistica e il trasporto. Due manifestazioni che valorizzano comparti strategici per la competitività del sistema produttivo, favorendo l’incontro tra imprese, ricerca e nuove tecnologie. Piacenza, forte della sua posizione strategica e della sua vocazione logistica, è il luogo ideale per promuovere il dialogo tra innovazione e industria, sostenendo opportunità di crescita, sviluppo sostenibile e nuove prospettive per il territorio», dichiara la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi. «Essere un nodo del trasporto e nella logistica comporta una responsabilità precisa: partecipare alle scelte che ne determineranno il futuro. La seconda edizione di T3 Expo e la contestuale AGV EXPO rappresentano un’occasione per portare a Piacenza il confronto tra costruttori, fornitori e operatori su come rendere questi due settori sempre più efficienti, sicuri e competitivi. Come Piacenza Expo vogliamo dare spazio a questo confronto e avvicinarlo anche alle imprese del territorio. Perché il valore di una manifestazione si misura anche nelle idee e nei rapporti che continuano a produrre risultati dopo la chiusura dei padiglioni», afferma Davide Villa, presidente di Piacenza Expo.

CARO CARBURANTI E FERMO DELL’AUTOTRASPORTO: SERVONO RISPOSTE STRUTTURALI – A fare da sfondo all’apertura delle manifestazioni è la difficile situazione dell’autotrasporto, alle prese con l’aumento dei costi operativi e con il fermo che interessa una parte degli operatori nel Sud Italia. Le misure economiche annunciate dal Governo non hanno placato le contestazioni di tutte le rappresentanze del settore: al centro del confronto ci sono la distribuzione dei sostegni, la tutela dei margini delle imprese e la necessità di intervenire sulle regole che disciplinano i rapporti con la committenza. Per Trasportounito FIAP, il punto non è soltanto l’entità delle risorse stanziate, ma la capacità delle misure di incidere sulle condizioni economiche in cui operano le aziende. «I problemi strutturali che affliggono il settore dell’autotrasporto non possono essere risolti attraverso interventi di natura esclusivamente economica», sottolinea Giulio Stoppa. L’associazione evidenzia inoltre che i benefici annunciati coprirebbero soltanto una parte dei maggiori costi e che l’esclusione di alcuni mezzi, tra cui quelli Euro 4 e delle categorie ambientali inferiori, contribuisce al malcontento degli operatori. Tra le richieste di Trasportounito FIAP figura l’introduzione per legge di una clausola obbligatoria sul costo del gasolio, con l’indicazione in fattura del carburante effettivamente sostenuto dall’impresa, l’obbligo per il committente di riconoscerne il costo e un sistema di vigilanza e sanzioni. L’obiettivo è affiancare agli interventi emergenziali strumenti normativi in grado di tutelare concretamente la sostenibilità economica del trasporto. Una posizione che richiama anche il tema del rapporto tra vettori e committenza. Per Alessandro Peron, segretario generale FIAP, «il problema non è solo energetico: è far rispettare norme che ci sono e che servono a costruire un rapporto di valore con la committenza». Il trasporto, sottolinea, «non è un costo da comprimere, è un anello della catena del valore». Da qui la richiesta di un cambiamento culturale che coinvolga committenti e imprese, affinché le regole siano applicate e il servizio di trasporto sia riconosciuto per il suo contributo alla filiera produttiva.

TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTORIZZAZIONI E INFRASTRUTTURE SOTTO ESAME – Le difficoltà economiche si sommano alle criticità normative e amministrative che interessano il trasporto eccezionale, un comparto strategico per l’industria, le infrastrutture e i grandi progetti energetici. Antonio Catiello, presidente AITE, denuncia problemi che, a suo giudizio, si trascinano da oltre vent’anni: “nell’attuale situazione del settore dei trasporti eccezionali, le principali criticità sono le stesse da oltre vent’anni. Occorre uniformare e semplificare il sistema autorizzativo su tutto il territorio nazionale, censire ponti e viadotti e abrogare le norme non più sostenibili e non conformi alla normativa europea. È inoltre necessario istituire un tavolo tecnico trimestrale con tutti gli enti interessati e rappresentanti esclusivamente del settore, per definire linee guida condivise. Va rivisto al più presto l’articolo 10 del Codice della strada, ormai non più adeguato alle esigenze operative e tale da creare, in alcuni ambiti, condizioni di concorrenza sleale a danno dei trasportatori italiani, anche in materia di velocità, patenti e agganciamenti”. Sulla stessa linea Sandra Forzoni, direttore generale FITE, richiama l’impatto congiunto dell’aumento dei costi del carburante e dell’energia elettrica e delle difficoltà amministrative. «Incertezza operativa, costi aggiuntivi, fare impresa è veramente un’impresa», osserva. La richiesta è una convocazione urgente del tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, previsto dalla legge n. 170 del novembre 2023.

L’aggiornamento delle regole e l’evoluzione tecnologica sono temi direttamente connessi a T3 EXPO, dove costruttori, allestitori e operatori possono confrontarsi sulle soluzioni per rendere i mezzi più efficienti e sicuri, anche attraverso la riduzione del peso, l’aerodinamica e l’impiego di nuove tecnologie. Sicurezza, professionalità e innovazione al centro del confronto – Accanto alle criticità economiche e normative, le associazioni patrocinanti richiamano la necessità di investire sulla sicurezza e sulla qualità del servizio. Per Eleonora Testani, presidente ANCSA – Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli, il confronto tra aziende, produttori, allestitori e istituzioni è fondamentale per affrontare le nuove esigenze di sicurezza, sostenibilità ed efficienza. Il congresso nazionale dell’associazione, ospitato nell’ambito della manifestazione, rappresenta un’occasione per condividere competenze e prospettive di sviluppo, promuovendo «una crescita del comparto basata su regole chiare, innovazione e valorizzazione della professionalità». Sul fronte della sicurezza stradale, Giordano Biserni, presidente ASAPS – Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, richiama l’attenzione sui dati relativi alle vittime nell’autotrasporto, salite a 166 con un incremento del 13,7%, secondo i dati citati dall’associazione. «La sicurezza non è un costo: è il presupposto indispensabile per un trasporto moderno, efficiente e sostenibile», afferma. Tra le priorità indica più tecnologia a bordo, formazione degli operatori, controlli su strada qualificati e contrasto alla concorrenza sleale e alle violazioni delle norme sui tempi di guida e riposo e sui limiti di velocità.