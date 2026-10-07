Tre anni fa gli attacchi del 7 ottobre, i Liberali ricordano le vittime

Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, avvenuto nel 2023 ad opera di Hamas contro le comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza, l’Associazione Liberali Piacentini si è riunita sotto la Stele della Libertà nei giardini di via Santa Franca: “Il luogo più opportuno – ha commentato il Presidente dell’associazione Antonino Coppolino – voluta dall’avvocato Corrado Sforza Fogliani proprio contro tutti i totalitarismi”.

“Alle prime ore del 7 ottobre 2023, giorno di Shabbat e ultimo giorno della festa ebraica di Simchat Torah – ricorda l’associazione -, sotto la copertura del fuoco missilistico di 5.000 razzi contro Israele circa 3.000 miliziani di Hamas riuscirono ad aprirsi un varco tra Gaza e le comunità israeliane vicine. Il raid durò diverse ore sorprendendo le forze militari israeliane. Il bilancio dell’attacco fu di circa 1.200 morti – per la maggior parte civili – e oltre 250 persone catturate e deportate come ostaggi all’interno della rete sotterranea della Striscia di Gaza e sottoposte a lunghe torture”. “Non so quanti ricorderanno questa tragica data – afferma Coppolino – che molti tendono a tenere sotto traccia. Alcuni ritengono che questo tragico evento sia più grave dell’11 settembre 2001, sicuramente è stata un’azione che ha sconvolto tutto il medio il Medio Oriente, e non solo. Noi la ricorderemo ogni anno, come ogni anno ricordiamo il Giorno della Libertà il 9 novembre ed ogni altro evento in cui i principi di libertà vengono annientati”.