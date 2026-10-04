Tre serate del Cai per diventare “escursionisti consapevoli” in montagna

L’attività all’aria aperta è sempre più gradita al pubblico, passeggiate ed escursioni sono sempre più frequenti: cresce sempre di più il numero di “neofiti” che si trovano a muovere i primi passi sui sentieri di montagna. Il Cai (Club Alpino Italiano – a Piacenza la sezione dedicata a Guido Pagani è attiva dal 1931) si occupa di formare ed “informare” tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della montagna per camminare e salire in quota seguendo i percorsi escursionistici con sempre maggior consapevolezza e conoscenza dei pericoli. Il corpo istruttori ed accompagnatori, di cui la Sezione dispone, è attivo e qualificato, garantisce un programma annuale di corsi di formazione e di uscite sociali in montagna; oltre a queste attività istituzionali, l’associazione non può e non vuole lesinare l’impegno nella divulgazione e nella sensibilizzazione della cittadinanza: comportamenti corretti nella preparazione e nella conduzione delle escursioni contribuiscono ad aumentare il livello di sicurezza sia per se che per gli amici o i famigliari coinvolti.

Cai Piacenza ha allestito un programma di incontri pubblici per l’autunno 2026: tre serate rivolte alla cittadinanza ed una uscita in ambiente il cui obiettivo è di fornire al pubblico, il più vasto possibile, le nozioni fondamentali per affrontare un’escursione in montagna evitando disavventure, o guai più seri, ben sapendo che non è possibile eliminare il pericolo ma è nelle nostre facoltà il ridurlo il più possibile. L’obiettivo è dunque quello di rendere i “nuovi” escursionisti consapevoli dell’avventura che andranno ad intraprendere, fornendogli informazioni alla portata di tutti, con un linguaggio semplice ma preciso, demandando gli approfondimenti più tecnici ai corsi organizzati ogni anno dalle sezioni del Cai. Le serate saranno caratterizzate da una parte introduttiva, nella quale verranno presentati il Cai, la Sezione di Piacenza ed il programma degli incontri; saranno ribaditi gli obiettivi del progetto e lo spirito delle serate, dopo di che il relatore di turno inizierà il proprio intervento lasciando spazio alla discussione. Per la gestione degli interventi ci sarà un moderatore, il cui compito sarà quello di intercalare l’esposizione del relatore per coinvolgere il pubblico con domande e curiosità, facendo emergere i dubbi, anche più banali, la risposta ai quali è la vera “sfida” di questi incontri. Il partner tecnico delle serate sarà Sport Specialist, azienda leader nella distribuzione del materiale e dell’abbigliamento specifico per la montagna, ed in particolare il suo punto vendita a Piacenza.

Questo il programma delle serate:

In montagna usa…la testa

Quarta edizione

Tre serate ed una uscita in ambiente per un escursionismo consapevole a cura del Club Alpino Italiano

13/10 – Calzature ed equipaggiamento necessario e sufficiente da prevedere nello zaino con la consulenza di un esperto DF – Sport Specialist presso il punto vendita a San Lazzaro.

20/10 – METEOROLOGIA ed ORIENTAMENTO, Reperimento delle info (relative all’escursione) sul Web, con spiegazioni per una corretta lettura ed interpretazione delle relazioni e relativo confronto con cartina e bollettini meteo. Impiego app GeoresQ.

27/10 – Gestione di un’escursione in ambiente innevato; indicazioni per corretta attrezzatura ed equipaggiamento necessario, lettura ed interpretazione del bollettino valanghe.

31/10 – Uscita in ambiente per mettere in pratica le informazioni fornite durante le serate.