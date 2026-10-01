Tredici squadre piacentine in campo contro i tumori infantili

Anche quest’anno nel mese di Settembre si è concretizzata la campagna “Nastro d’oro in campo” di Atleti al tuo fianco, iniziativa di sensibilizzazione oncologica che ha portato sui campi un segno dedicato ai giovani sportivi coinvolti in un percorso oncologico. Dopo un incontro di conoscenza del tema con un medico, nel corso del mese più di mille ragazzi e ragazze sono scesi in campo in tutta Italia con tatuato sulla mano il segno della lotta ai tumori dell’infanzia e dell’adolescenza, il Nastro d’oro di Fiagop, la Federazione che unisce le associazioni dedite al sostegno di piccoli pazienti e familiari coinvolti in una diagnosi oncoematologica. L’obiettivo è stato duplice: approfondire il tema delle emozioni mentre si affronta il cancro in età pediatrica o adolescenziale e rappresentare in campo quei coetanei sportivi obbligati ad un periodo di distanza da gare e allenamenti per ricevere le cure a seguito di una diagnosi di tumore.

Anche Piacenza è stata coinvolta nell’iniziativa con la partecipazione delle società San Polo Calcio, Junior Drago Sangiorgio, Piace Volley, Pallavolo Sangiorgio, FCD Alsenese, Cadeo Calcio, Corte Calcio, Canottieri Ongina Volley, San Lorenzo Monticelli, Vigor Carpaneto Chero, San Giuseppe Calcio e Caorso Calcio, che hanno visto i propri giovani portare con sé in campo chi in questo momento non può farlo attraverso un segno che vuole trasmettere comprensione e sostegno. Un messaggio che dalle mani delle giovani squadre vuole uscire dai campi per raggiungere case e ospedali, superando le barriere di isolamento e sostenere piccoli e giovani sportivi che si ammalano di tumore, affinché sappiano di non essere soli e che tutti facciamo il tifo per loro per la guarigione e il conseguente ritorno in campo per giocare serenamente.