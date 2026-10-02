Trovato con una bici elettrica rubata, denuncia e foglio di via
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La polizia recupera una bici elettrica rubata e denuncia un uomo per ricettazione. Il fatto è accaduto a Piacenza. E’ stato il titolare di un esercizio commerciale in zona San Lazzaro a contattare il numero di emergenza dopo aver individuato la bicicletta precedentemente rubata. Il mezzo si trovava nella disponibilità di un cittadino straniero di 35 anni, al quale – riferisce la Questura di Piacenza – sarebbe stata ceduta, in cambio di 300 euro, dal giovane ritenuto responsabile del furto. Quest’ultimo però, all’arrivo delle Volanti, non si trovava più sul posto.
Il 35enne – trovato anche in possesso di un coltello – è stato accompagnato in Questura e, al termine degli accertamenti, denunciato per ricettazione e per il possesso di un’arma da taglio. La Divisione Anticrimine ha inoltre emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio dal Comune di Piacenza della durata di due anni. La bicicletta è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.
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