“Tutela delle Dop e IGP significa proteggere la nostra identità e un pilastro socio-economico”

A sostenerlo è Giampaolo Maloberti, consigliere comunale a Rivergaro ed esponente del partito di Fratelli d’Italia, che ha preso parte nella città lombarda all’Assemblea Generale di AREPO (Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine), nel corso del quale è stato sottoscritto il manifesto strategico da rivolgere alle Istituzioni europee incentrato sulla tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari DOP e IGP.

“In una regione – continua Maloberti – l’Emilia Romagna che, seppur spiccando ieri per assenza istituzionale, vanta un gran numero di eccellenze agroalimentari tutelate, la provincia di Piacenza riveste un ruolo primario a livello di quantità e di qualità dei prodotti, a partire dal valore assoluto delle 3 Dop dei salumi ma anche dei formaggi, delle Igp e delle Doc dei vini. Mi ha quindi gratificato, in questo senso, avere la possibilità di partecipare, su invito dell’Assessore regionale della Lombardia Alessandro Beduschi, nell’ambito dell’assemblea di AREPO, al Convegno sul Futuro della Cooperazione nel settore lattiero caseario nella splendida cornice del Teatro Bibiena a Mantova, a cui è intervenuto il Ministro dell’agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha ribadito il pieno appoggio del Governo Italiano alla cosidetta Dichiarazione di Mantova”.

“Il Manifesto – prosegue Maloberti – delinea sei direttrici fondamentali trasmesse alla Commissione Europea per plasmare il futuro delle Indicazioni Geografiche nel Piano d’Azione 2027: il sostegno continuo alle Dop e IGP, il valore economico delle stesse, la diffusione quotidiana, l’innovazione e sostenibilità, la governance regionale e il monitoraggio delle politiche di tutela e valorizzazione basate su dati reali”.