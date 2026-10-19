“Tutela delle Dop e IGP significa proteggere la nostra identità e un pilastro socio-economico”
Giampaolo Maloberti, consigliere comunale a Rivergaro ed esponente del partito di Fratelli d’Italia, ha preso parte nella città lombarda all’Assemblea Generale di AREPO
“Con la sottoscrizione della Dichiarazione di Mantova si invia un forte segnale all’Unione Europea la competitività delle filiere di qualità e lo sviluppo territoriale in vista del Piano d’azione UE del 2027. In questo il nostro territorio, forte delle sue eccellenze agroalimentare ed enogastronomiche, può e deve esercitare sempre più un ruolo di traino nazionale”.
A sostenerlo è Giampaolo Maloberti, consigliere comunale a Rivergaro ed esponente del partito di Fratelli d’Italia, che ha preso parte nella città lombarda all’Assemblea Generale di AREPO (Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine), nel corso del quale è stato sottoscritto il manifesto strategico da rivolgere alle Istituzioni europee incentrato sulla tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari DOP e IGP.
“In una regione – continua Maloberti – l’Emilia Romagna che, seppur spiccando ieri per assenza istituzionale, vanta un gran numero di eccellenze agroalimentari tutelate, la provincia di Piacenza riveste un ruolo primario a livello di quantità e di qualità dei prodotti, a partire dal valore assoluto delle 3 Dop dei salumi ma anche dei formaggi, delle Igp e delle Doc dei vini. Mi ha quindi gratificato, in questo senso, avere la possibilità di partecipare, su invito dell’Assessore regionale della Lombardia Alessandro Beduschi, nell’ambito dell’assemblea di AREPO, al Convegno sul Futuro della Cooperazione nel settore lattiero caseario nella splendida cornice del Teatro Bibiena a Mantova, a cui è intervenuto il Ministro dell’agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha ribadito il pieno appoggio del Governo Italiano alla cosidetta Dichiarazione di Mantova”.
“Il Manifesto – prosegue Maloberti – delinea sei direttrici fondamentali trasmesse alla Commissione Europea per plasmare il futuro delle Indicazioni Geografiche nel Piano d’Azione 2027: il sostegno continuo alle Dop e IGP, il valore economico delle stesse, la diffusione quotidiana, l’innovazione e sostenibilità, la governance regionale e il monitoraggio delle politiche di tutela e valorizzazione basate su dati reali”.
“In un periodo in cui – conclude il rappresentante di Fratelli d’Italia – si discute molto della nostra identità alimentare, delle radici agroalimentari del nostro Paese e della loro tutela e valorizzazione, gli impegni contenuti nel manifesto sono una bandiera da sostenere per proteggere un patrimonio straordinario e un pilastro fondamentale in termini di valore produttivo, economico ed occupazionale”.