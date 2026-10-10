Ubriaco e molesto con un cavatappi addosso: divieto di accesso per tre anni

Uomo ubriaco e molesto in possesso di un cavatappi dà in escandescenza in un bar: scatta il Divieto di accesso alle aree urbane per tre anni.

Il Questore della Provincia di Piacenza Gianpaolo Bonafini ha disposto il Divieto di Accesso alle aree Urbane (Dacur) nei confronti di un cittadino marocchino di 44 anni che a seguito di un intervento della Polizia avvenuto nella notte del 7 ottobre presso un pubblico esercizio nel centro di Piacenza. Lo rende noto la Questura di Piacenza.

L’intervento delle Volanti è scattato intorno alle ore 1 e 10, dopo la segnalazione di una persona che stava tenendo un comportamento molesto nei confronti degli altri clienti del locale. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un cavatappi in metallo con una lama di quattro centimetri, parzialmente occultato nella scarpa. Ed è stato denunciato per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

La decisione del Questore ha tenuto conto – viene evidenziato – anche dei numerosi precedenti di polizia e penali a carico dell’uomo, che comprendono, produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furti molti dei quali aggravati, rapina, appropriazione indebita, ricettazione, rissa, lesioni personali, minacce e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, evasione dal carcere. Il soggetto è risultato essere destinatario di ulteriori misure di prevenzione quali l’avviso orale e ben 2 sorveglianze speciali.