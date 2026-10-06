Ubriaco inveisce contro il figlio e l’ex moglie, intervengono i carabinieri

Due distinti interventi effettuati tra tutti quelli del 5 ottobre dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di risposta alle richieste dei cittadini. Il primo episodio si è verificato intorno alle 2:30, in via Mafalda di Savoia. Durante un servizio di pattugliamento notturno, i militari hanno controllato un’autovettura con due persone a bordo. Gli accertamenti sul conducente, un 34enne domiciliato a Monticelli d’Ongina, hanno consentito di rilevare che l’uomo era destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Piacenza per 3 anni, emesso dalla Questura di Piacenza il 14 luglio scorso. Per la presenza nel territorio comunale in violazione del provvedimento, il 34enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Il secondo intervento è avvenuto in serata, poco prima delle 20, nel quartiere Farnesiana, a seguito di una richiesta giunta al numero unico di emergenza 112. Un ragazzo aveva segnalato la presenza del padre all’ingresso della propria abitazione, riferendo di essere importunato dall’uomo, in evidente stato di ubriachezza e che inveiva contro l’ex moglie. La pattuglia del Radiomobile intervenuta sul posto ha fermato in strada e identificato un 54enne, apparso particolarmente agitato e sotto l’effetto di alcol. Accompagnato presso gli uffici del Comando per gli adempimenti conseguenti, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. “I due interventi testimoniano l’attività svolta dai Carabinieri nel controllo del territorio, nella verifica del rispetto dei provvedimenti delle autorità e nella gestione delle situazioni di disturbo segnalate dai cittadini” sottolinea l’Arma di Piacenza.