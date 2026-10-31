Ufficio Viabilità dell’ospedale, dal 2 novembre cambio orari e una nuova postazione

Da lunedì 2 novembre 2026 – informa l’Ausl di Piacenza – cambiano gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Viabilità dell’ospedale di Piacenza, che si sposterà in una nuova postazione, restando sempre all’interno dell’Edificio 7. L’ufficio rilascia le autorizzazioni per le soste prolungate all’interno del nucleo antico dell’ospedale. Gli utenti potranno accedere al servizio: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, e il sabato dalle 9 alle 12. La nuova postazione sarà all’accettazione del portierato, sempre con accesso dall’ingresso di via Taverna.