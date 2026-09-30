“Un grande parco pubblico: con il voto in consiglio inequivocabile il futuro della Pertite”
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Legambiente Piacenza esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio comunale, dell’emendamento al Piano Urbanistico Generale relativo all’area della Pertite. “Un risultato importante – scrive l’associazione -, perché interviene proprio sui punti che avevano motivato le osservazioni presentate da Legambiente e dall’Associazione Parco della Pertite, eliminando quelle formulazioni che ritenevamo potessero lasciare margini di ambiguità sulla futura destinazione dell’area. Con il nuovo testo viene resa inequivocabile la destinazione dell’intera Pertite a parco pubblico.
“Ma accanto al merito dell’emendamento – aggiungono -, vogliamo sottolineare anche il metodo con cui si è arrivati alla sua approvazione. La seduta precedente aveva visto un confronto molto acceso tra maggioranza e opposizione proprio sulle criticità evidenziate dalle osservazioni delle associazioni. Da quel confronto si è però riusciti a passare alla ricerca di una soluzione comune: il centrodestra ha ritirato il proprio emendamento e maggioranza e minoranza hanno lavorato alla formulazione di un nuovo testo, poi sottoscritto e votato all’unanimità. Riteniamo giusto riconoscere questo risultato e ringraziare l’intero Consiglio comunale. Un bel momento di politica a favore del bene comune che sarebbe utile diventasse la prassi per affrontare responsabilmente altri spinosi temi del PUG, che si prestano a contrapposizioni; non si tratta di negare il legittimo conflitto ma di auspicare una visone lungimirante, anche a favore delle future generazioni. Per Legambiente questo voto conferma anche l’importante valore della partecipazione dei cittadini ed associazioni e delle osservazioni agli strumenti urbanistici. Le osservazioni non sono un adempimento burocratico: quando vengono ascoltate e discusse possono contribuire concretamente a migliorare le scelte di pianificazione. La storia della Pertite lo dimostra in modo particolare. Il risultato raggiunto oggi arriva infatti dopo molti anni di mobilitazione, durante i quali cittadini e associazioni hanno continuato a chiedere che questa grande area verde nel cuore della città fosse sottratta definitivamente ad altre ipotesi di trasformazione e destinata a parco pubblico”.
“Naturalmente – conclude Legambiente – il percorso non termina con questo voto, lo sappiamo bene. La Pertite è ancora di proprietà della Difesa e restano da affrontare passaggi decisivi come l’acquisizione dell’area, le necessarie verifiche e bonifiche e, successivamente, la progettazione e realizzazione del parco. Ma i passi importanti vanno riconosciuti. Da oggi il PUG afferma in modo molto più netto quale debba essere il futuro della Pertite: un grande parco pubblico per Piacenza. Ora occorre continuare a lavorare, con la stessa capacità di condivisione dimostrata dal Consiglio comunale, perché quella previsione urbanistica diventi finalmente realtà”.
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