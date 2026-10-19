Un porto fluviale sul Po? In consiglio pro e contro, ma la scelta è della Regione

Non precludere la possibilità di realizzare un porto fluviale sul Po, lungo una porzione di sponda già oggi cementificata, con funzioni e finalità tutte da definire sulla base delle scelte del piano regionale dei trasporti. Ne ha discusso lungamente il consiglio comunale di Piacenza nella seduta del 19 ottobre, ancora dedicata all’esame delle osservazioni e controdeduzioni al Piano Urbanistico Generale. Con posizioni assai articolate emerse all’interno degli schieramenti di Palazzo Mercanti: al termine della seduta sono stati presentati cinque emendamenti che saranno discussi e votati alla prossima convocazione.

L’area al centro dell’attenzione – per la quale sono state presentate 17 osservazioni al Pug – è un tratto di sponda del Po lungo via della Finarda, a nord est della città, dove sono presenti alcuni insediamenti produttivi, un impianto di lavorazione inerti e anche un attracco per le imbarcazioni. Come sottolineato nell’intervento di una settimana fa dall’assessore all’urbanistica Adriana Fantini, e ricordato nella seduta odierna dalla consigliera del Pd Tiziana Albasi “qui si gioca una parte importante del rapporto tra Piacenza e il suo fiume”.

“Per il Pug il Po è il Parco del Fiume, – ha evidenziato Albasi – non un retroterra produttivo: la strategia è valorizzare il corridoio fluviale e rafforzarne i legami con la città, attraverso l’accessibilità dolce e la continuità ecologica. Contemporaneamente alle spalle di quest’area agricola del paesaggio fluviale esistono superfici già compromesse, ovvero costruite, come la centrale termoelettrica A2a e Borgoforte con Iren”. L’indicazione del Pug è quella di “rafforzare la percorribilità delle aree lungo il Po e la loro connessione con il resto del territorio attraverso la mobilità sostenibile che deve diventare l’asse portante della fruizione, potenziare i sistemi di accessibilità con mobilità dolce e green in coerenza con le previsioni di sviluppo della rete ciclabile e sentieristica”.

“Al contempo il piano non cancella – ha proseguito Albasi – ciò che esiste già. Conferma l’impianto di inerti e non introduce vincoli espropriativi. Non può però sottrarre l’area ai vincoli sovraordinati, che a fine attività prevedono il ripristino della naturalità. Proprio perché un tratto di sponda è già trasformata e dotata di un attracco autorizzato, potrà essere inserita tra le ipotesi esaminate nel percorso del nuovo Piano Regionale Integrato dei Trasporti (Prit). La navigabilità del Po e la realizzazione eventuale di un porto commerciale, sia esso una banchina o un porto vero e proprio, sono scelte regionali che passano dal Prit, che non dà per scontato il porto”. “La pianificazione regionale chiede infatti – ha ricordato Albasi – di aggiornare gli studi su localizzazione e dimensionamento, anche per fasi, verificando la reale navigabilità e il coordinamento con il sistema portuale e ferroviario”. “Inserire pertanto oggi la “portualità sul Po” nel Pug – è stato fatto osservare – significherebbe scavalcare la pianificazione regionale e di area vasta. Tutelare il Parco del Po significa fissare le condizioni che qualsiasi infrastruttura dovrà rispettare. Non si potranno consumare infatti nuove sponde naturali e le eventuali funzioni logistiche dovranno essere collocate dietro l’argine”.

A fronte di questa prospettiva, che tutela la parte naturalistica del Po rimandando alle scelte della Regione la possibile realizzazione del porto fluviale, si sono levate alcune voci nettamente contrarie. Nelle fila della maggioranza a intervenire per primo è stato Matteo Anelli (Pd), che ha manifestato la sua contrarietà “ferma” alla realizzazione di un porto commerciale fluviale: “Piacenza ha già dato in termini di espansione logistica, non si possono chiedere nuovi sacrifici per le attività produttive”. Sulla stessa linea Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza) che ha sostenuto l’osservazione al Pug presentata da Legambiente per chiedere di pianificare la delocalizzazione dell’impianto di lavorazione degli inerti oggi presente lungo la sponda, peraltro riconosciuta dall’amministrazione come già presente nel Pug. Anche Claudia Gnocchi del gruppo misto si è espressa in maniera categorica contro qualsiasi ipotesi di porto fluviale commerciale e industriale. Nel suo intervento Patrizia Barbieri (civica centrodestra) ha affermato di non “vedere il rischio di un grande porto fluviale”. “La risposta dell’amministrazione nel Pug – ha sottolineato – tuttavia è stata confezionata in maniera ambigua, a doppio binario, perchè accoglie le richieste sia degli ambientalisti che degli industriali. Siamo in un limbo permanente che abbiamo già riscontrato in altre partite, crea solo incertezze”. Anche secondo Massimo Trespidi (civica centrodestra) “un porto industriale sul Po non si farà mai”, allo stesso tempo si è detto contrario a promuovere una “crociata contro le attività produttive esistenti lungo il fiume”. “Se ci fossero – ha aggiunto – le condizioni sarei d’accordo con un porto commerciale dove potessero approdare le merci, per abbattere almeno in parte il traffico su gomma che congestiona le nostre strade”. Il consigliere Pd Stefano Perrucci ha espresso la sua condivisione nei confronti dell’approccio dell’amministrazione di un possibile sviluppo di un porto fluviale sul Po: “E’ corretto non precludere questa prospettiva affidandosi a studi aggiornati alle condizioni ambientali e climatiche e alla pianificazione regionale”.

Nella prima parte del consiglio comunale a tenere banco era stato il futuro dell’attuale polichirurgico di via Taverna, destinato a nuove funzioni dopo la realizzazione del nuovo ospedale alla Madonnina. Dopo il confronto di sette giorni fa sull’impatto viabilistico del nuovo ospedale all’interno del perimetro della tangenziale, l’attenzione dei consiglieri si è rivolta all’individuazione delle funzioni per l’attuale nosocomio di via Taverna.

Due emendamenti presentati dal centrodestra (respinti a maggioranza con la sola eccezione di Claudia Gnocchi che ha votato sempre con la destra) hanno chiesto di definire in termini più definiti che ne sarà dell’attuale polichirurgico, anche attraverso uno studio di fattibilità specifico. Nella sua replica dell’assessore Fantini ha battezzato come non accoglibili gli emendamenti, “perchè il Pug di fatto non introduce alcuna modifica sulla classificazione dell’area dell’attuale ospedale, sede di attrezzature sanitarie”. “Non abbiamo ricevuto indicazioni differenti da parte dell’azienda sanitaria, – ha specificato – nè tantomeno osservazioni con richieste di modifica delle funzioni presenti, pertanto nel piano urbanistico non vengono introdotte novità”. L’ex sindaco Patrizia Barbieri (civica centrodestra) si è detta insoddisfatta delle tesi dell’assessore: “Ci eravamo detti che intorno al Pug si sarebbe avviato un confronto sulla visione futura della città, non è accettabile non avere una prospettiva e una progettualità relativa all’attuale ospedale, quando è il momento di affrontare la questione? Serviva un minimo di approfondimento sul destino di quell’area, ma non c’è stata alcuna interlocuzione da parte del Comune con l’Ausl”.