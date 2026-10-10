Un sabato per i golosi di libri con “All You Can Read” a Tertulia

A Piacenza, sabato 10 ottobre al Chiosco Sociale “Tertulia”, all’interno del Parco della Pace in Strada Raffalda, a partire dalle ore 10, ritorna “All You Can Read”. Il format rimane lo stesso nato nel 2019 da un’idea della cooperativa sociale milanese Di Mano in Mano: ogni partecipante avrà a disposizione una “tote bag” – una borsina di cotone creata apposta per l’evento – da riempire con i libri esposti, usati, che si desiderano prendere e che una volta colma avrà il costo di soli 10 Euro. Per chi arriva invece a Tertulia con una borsina di una passata edizione di All You Can Read, il costo sarà solo di 5 Euro. Perciò si paga solo la bag, i libri sono gratis. L’iniziativa è aperta a tutti, non solo gli “affamati” di libri, ma anche alle persone che apprezzano il valore del riuso e l’opportunità di poter portare a casa libri di qualità, anche se usati: un’occasione unica per scoprire nuovi autori, generi e titoli.