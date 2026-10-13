Un viaggio nella Divina Commedia: il Codice Landiano al centro della mostra dedicata a Dante

Un viaggio dentro la Divina Commedia, dalle tenebre della selva oscura alla luce del Paradiso, con al centro uno dei tesori più preziosi del patrimonio culturale piacentino: il Codice Landiano, custodito dalla Biblioteca comunale Passerini-Landi, la più antica copia datata del poema giunta fino a noi, risalente al 1336. È il cuore della mostra dedicata a Dante e al Codice Landiano, in programma a XNL dal 17 dicembre 2026 al 18 aprile 2027, con la curatela scientifica di Antonio Iommelli. Il progetto prevede più di quaranta opere, affiancate da installazioni multimediali, suoni e immagini, per accompagnare il visitatore attraverso le tre cantiche e rendere accessibile a pubblici diversi la ricchezza poetica, filosofica e umana dell’opera dantesca.

«Piacenza custodisce una testimonianza straordinaria della storia della Divina Commedia – sottolinea l’assessore alla Cultura Christian Fiazza -. Vogliamo valorizzarla con un percorso coinvolgente e culturalmente rigoroso, capace di parlare sia a chi conosce e studia Dante, sia a chi desidera avvicinarsi al suo mondo. L’ambizione è lasciare al visitatore nuove conoscenze e il desiderio di tornare a leggere il poema». Il Codice Landiano costituisce il fondamento dell’intero progetto espositivo. Attorno a questa testimonianza prende forma un itinerario nel quale il pubblico è invitato a ripercorrere il cammino dantesco di smarrimento, purificazione e trascendenza, attraverso un’esperienza che coinvolge lo spazio, la vista e l’ascolto. La selezione delle opere risponde a un preciso disegno curatoriale: ciascuna è individuata per il rapporto con i temi e le atmosfere delle diverse sezioni. La componente tecnologica e sonora svolge una funzione di mediazione culturale, dando forma alle immagini e alle suggestioni del testo e offrendo strumenti di lettura anche a chi non possiede conoscenze specialistiche. Suoni, luci e installazioni dialogano con le opere per restituire la forza espressiva della Divina Commedia, dalle ambientazioni aspre e caotiche dell’Inferno alle armonie del Paradiso.