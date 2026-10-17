Un viaggio tra i libri tutto al femminile: al via la nuova rassegna “Scrittrici a Corte”

Rosa Teruzzi, tre le ospiti della rassegna

“Scrittrici a Corte” il titolo della nuova rassegna letteraria promossa dal Comune di Cortemaggiore in collaborazione con l’Università Pallavicina dell’Età Libera ed Educarte la cooperativa che da più di un anno ha in gestione la biblioteca comunale che, per l’occasione, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto in cui far dialogare pubblico e scrittrici. Una serie di incontri pensati per tracciare e intrecciare, attraverso molteplici sguardi femminili, percorsi di riflessione sul potere della narrazione nella cultura contemporanea, per svelare storie di donne che in passato hanno lottato e faticato per far sentire con coraggio, in epoche e situazioni differenti, la loro voce.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 17,30 con Sara Gambazza, che presenterà, in dialogo con Cinzia Cassinari, il suo ultimo romanzo Quando i fiori avranno tempo per me edito da Longanesi. Un libro intenso e struggente, popolato da un’umanità che soffre ma ha la forza di rinascere, ambientato a Parma a cavallo tra le due guerre con protagoniste tre donne, Anita e le sue figlie Rosa e Ninfa, destinate a rimanere scolpite nella memoria del lettore. Con una lingua evocativa, viva e corrosiva, l’autrice mette in scena donne meravigliose e imperfette allo stesso tempo, che si proteggono e si scelgono anche rinunciando alla propria felicità. La rassegna vanta una forte varietà di generi e linguaggi, spaziando dal romanzo storico al genere del giallo d’autore per andare incontro ai gusti di ogni genere di pubblico. Venerdì 4 dicembre sarà Carla Maria Russo, in dialogo con Chiara Persico, a presentare il suo ultimo romanzo, fresco di pubblicazione con Neri Pozza, La musa ribelle mentre, nel nuovo anno la biblioteca si “tingerà di giallo” ospitando il 15 gennaio l’esordiente Giulia Gambazzi con Troppi assassini per una cena e, il 19 febbraio, Rosa Teruzzi autrice della amatissima serie I delitti del Casello con protagonista la fioraia del Giambellino.

“Con questa rassegna vogliamo stimolare il dialogo e offrire uno spazio di riflessione portando alla luce storie di donne di ieri e di oggi,” dichiara Luca Tacchini assessore alla cultura. “A Cortemaggiore ci sono tanti appassionati lettori e lettrici che frequentano abitualmente la biblioteca e che siamo certi apprezzeranno la rassegna. Il nostro augurio è che anche nuove persone partecipino a questi incontri scoprendo così nella biblioteca un punto di riferimento culturale per il proprio territorio. Stiamo lavorando concretamente affinché la nostra biblioteca si trasformi sempre più in un vero luogo di incontro, vivo e aperto a tutta la comunità. Con questo nuovo tassello speriamo di fare quel passo in più necessario per avvicinare ancora più cittadini e, allo stesso tempo, far conoscere la biblioteca e le sue attività anche al di fuori dei confini comunali. Un sentito ringraziamento va a Cinzia Cassinari e alla cooperativa Educarte, che con grande prontezza ed entusiasmo è riuscita a organizzare questa rassegna in pochissimo tempo, mettendo in piedi un programma di altissima qualità e di sicuro interesse”.