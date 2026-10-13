Un vice direttore per la Caritas Diocesana: il vescovo nomina Giuseppe Gallinari
13 ottobre 2026 | 16:06
Il vescovo Adriano Cevolotto ha ufficializzato la nomina di Giuseppe Gallinari quale vice direttore della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio. E’ la prima volta tale figura viene istituita all’interno dell’organismo diocesano di Piacenza: Gallinari, 69 anni e da tempo volontario Caritas, affiancherà il direttore Mario Idda. Già presidente dell’ente di formazione Forpin, nella sua carriera professionale è stato inoltre direttore del personale in Cementirossi e ha lavorato in Astra e Iveco.
Il vescovo Cevolotto ha inoltre conferito a Padre Assaf Pascal Mekhael l’incarico di collaboratore nel servizio pastorale della parrocchia di San Nicola di Bari a San Nicolò e della Comunità pastorale 1 del Vicariato Bassa e Media Val Trebbia-Val Luretta.