Un vice direttore per la Caritas Diocesana: il vescovo nomina Giuseppe Gallinari

Il vescovo Adriano Cevolotto ha ufficializzato la nomina di Giuseppe Gallinari quale vice direttore della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio. E’ la prima volta tale figura viene istituita all’interno dell’organismo diocesano di Piacenza: Gallinari, 69 anni e da tempo volontario Caritas, affiancherà il direttore Mario Idda. Già presidente dell’ente di formazione Forpin, nella sua carriera professionale è stato inoltre direttore del personale in Cementirossi e ha lavorato in Astra e Iveco.