Una cinica Assigeco è corsara in Sicilia: espugnata Piazza Armerina

È una vittoria importantissima quella dell’Assigeco Piacenza, corsara sul parquet di Piazza Armerina al termine di una partita a basso punteggio e con un finale al cardiopalma. Sul parquet del Palasport Provinciale, i Lupi approcciano molto bene il match, incappando in un momento di difficoltà nel corso del secondo spicchio di gara. Al rientro dagli spogliatoi, alcuni aggiustamenti a livello difensivo consentono progressivamente di recuperare la doppia cifra di svantaggio, fino a capitalizzare il successo negli istanti finali di gara sebbene un sanguinoso zero su due in lunetta a sette secondi dalla fine di Poggi che poteva costare caro. Nonostante basse percentuali dall’arco (6/26) e qualche errore di troppo ai tiri liberi (9/17), i biancorossoblu vincono una partita maschia, cambiando faccia nella seconda metà di gara, facendo un bel regalo di compleanno a coach Ghizzinardi.

PRIMO QUARTO – Sederevicius timbra i primi due punti del match, dall’altra parte si concretizza l’alto-basso tra Poggi e Vanin, anche se partono forte i padroni di casa con il fade-away di Alibegovic e altri due di Sederevicius. Penetrazione di Fragonara, replica Cagliani ma l’Assigeco si è sbloccata, e con le giocate sotto canestro di Poggi e Vanin, insieme alle incursioni di Vettori, scappa avanti sull’8-13. Nella seconda metà di frazione si inceppa l’attacco biancorossoblu: ne approfitta Piazza Armerina che, grazie al tandem Cagliani-Ricci, rimette il naso avanti sul 15-13, con la tripla di Toniato che comunque fissa il punteggio in favore dei Lupi.

SECONDO QUARTO – Pioggia di triple bianconere: Alibegovic due volte e Bruno, oltre al gioco da tre punti di Mastrangelo, lanciano la Siaz, con l’Assigeco che fa parecchio fatica a trovare la via del canestro. Ci pensano Vettori e Toniato a smuovere il tabellino biancorossoblu, che con la penetrazione di Fragonara si riportano sul -4. Piazza Armerina riallunga con Gaetano e Cagliani, mentre i Lupi vedono sia Poggi che Vanin commettere il terzo fallo personale. Fragonara non sbaglia dalla lunetta, tuttavia l’arcobaleno vincente di Sederevicius manda le due squadre negli spogliatoi sul 41-31 in favore dei padroni di casa.

TERZO QUARTO – Toniato realizza con la mano mancina, Mastrangelo brucia la retina da oltre l’arco, poi Picarelli si inventa un gioco da quattro punti che, combinato al recupero con schiacciata di Toniato, risveglia l’Assigeco. Ancora Toniato per il 44-41, a bersaglio in un terzo quarto non bellissimo a livello di pallacanestro giocata dove comunque i ragazzi di coach Ghizzinardi, soprattutto dalla linea della carità e con la tripla allo scadere di Vettori, rientrano definitivamente chiudendo la frazione sotto 48-47.

QUARTO QUARTO – Uno su due in lunetta di Gaetano, con l’appoggio di Poggi e la penetrazione di Fragonara l’Assigeco torna in vantaggio dopo una vita, Alibegovic però non è d’accordo e con quattro punti in fila ribalta nuovamente il cambio di guida. Ferraro e Fragonara da tre, insieme alla penetrazione di Vettori, spediscono i Lupi sul +6, Piazza Armerina non ci sta, e con la tripla di Cagliani si riporta a -1 a un minuto dalla fine. Finale di gara dove succede di tutto: sul 62-63, a sette secondi dalla fine, Poggi fallisce due tiri liberi, dall’altra parte Alibegovic si invola a canestro e sfiora di un nulla il canestro che sarebbe valso la vittoria piazzese. Può quindi partire la festa biancorossoblu: al Palasport Provinciale finisce 62-63.

DICHIARAZIONI ALLENATORE – “È una vittoria per noi molto importante, in primis perché vincere in trasferta non è mai facile, poi perché è stata una gara dove non abbiamo fatto particolarmente canestro, specialmente dall’arco e ai tiri liberi. Ciononostante, siamo riusciti a portarla a casa: sono successi che fanno morale. Siamo stati bravi a continuare a combattere nei due quarti centrali, dove Piazza Armerina poteva scavare il break decisivo. Questo è il bello della mia squadra: non ci arrendiamo mai e oggi è andata bene”.

Siaz Basket Piazza Armerina – UCC Assigeco Piacenza 62-63 (15-16; 26-15; 7-16; 12-14)

Siaz Basket Piazza Armerina: Alberto Benites Vicente 2 (1/3, 0/3), Denis Alibegovic 14 (4/10, 2/4), Nicola Mastrangelo 6 (1/3, 1/3), Ernestas Sederevicius 11 (2/7, 1/6), Franco Gaetano 4 (1/3 da due); Antonino Sabatino 0 (0/1 da due), Matteo Cagliani 16 (3/6, 3/9), Santiago Bruno 3 (0/1, 1/2), Federico Ricci 4 (2/3 da due), Antonio Lorenzetti 0. Allenatore: Alessandro Crotti (assistente: Carlo Dirella).