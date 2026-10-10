Una dolce domenica a Caminata Alta Val Tidone con la Sagra del Miele
Una giornata in dolcezza è quella che ci attende domenica, 11 ottobre
Una giornata in dolcezza è quella che ci attende domenica, 11 ottobre, presso il campo giochi di Caminata dove tornerà la Sagra del Miele promossa dal Comune di Alta Val Tidone, con gli stand dei produttori del territorio che proporranno in assaggio e vendita le loro specialità (apertura stand alle ore 10). Accanto al mercatino, che vedrà la presenza anche di altri produttori, ricco il calendario di eventi legati al miele, e non solo.
Si parte alle 9.30 con la camminata escursionistica “L’oro degli Dei”, tra storie di api, alberi e pellegrini lungo le antiche vie della Val Tidone. Il ritrovo è in via Olmi (zona campo giochi) e il percorso previsto è di 11 chilometri con difficoltà escursionistica. (iscrizioni – 15 euro – e prenotazioni Giorgia Ricotti: 353-4117024). Alle ore 12 presso l’area del campo giochi il pranzo a cura delle Sorelle Riberzani e il concerto dei The Tinnitus (ripetuto anche alle ore 17). Alle ore 14 è in programma il dibattito “Il miele e i prodotti dell’alveare” a cura dell’associazione FUCORE’ e alle 14.30 il laboratorio “Creazioni in cera d’api”. Alle 15.30 tavola rotonda “Cammini storici e religiosi in Val Tidone: quale futuro?” a cui interverranno tra gli altri i presidenti e responsabili dei vari comitati e associazioni delle vie storiche. La chiusura della ricca e dolce giornata è affidata all’apericena a cura del Boca Bar.