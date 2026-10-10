Una dolce domenica a Caminata Alta Val Tidone con la Sagra del Miele

Si parte alle 9.30 con la camminata escursionistica “L’oro degli Dei”, tra storie di api, alberi e pellegrini lungo le antiche vie della Val Tidone. Il ritrovo è in via Olmi (zona campo giochi) e il percorso previsto è di 11 chilometri con difficoltà escursionistica. (iscrizioni – 15 euro – e prenotazioni Giorgia Ricotti: 353-4117024). Alle ore 12 presso l’area del campo giochi il pranzo a cura delle Sorelle Riberzani e il concerto dei The Tinnitus (ripetuto anche alle ore 17). Alle ore 14 è in programma il dibattito “Il miele e i prodotti dell’alveare” a cura dell’associazione FUCORE’ e alle 14.30 il laboratorio “Creazioni in cera d’api”. Alle 15.30 tavola rotonda “Cammini storici e religiosi in Val Tidone: quale futuro?” a cui interverranno tra gli altri i presidenti e responsabili dei vari comitati e associazioni delle vie storiche. La chiusura della ricca e dolce giornata è affidata all’apericena a cura del Boca Bar.