Una grande Fiorenzuola non basta per fermare la corazzata Leonessa Brescia: finisce 74-82

Un PalArquato gremito in ogni ordine di posti grazie ad una folta presenza bresciana da il via alla terza giornata del Campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, dove i Bees ospitano A2A Leonessa Brescia. I Bees si presentano con le importantissime defezioni di Cecchinato e Marinelli, ma con una buona sfrontatezza trovano la schiacciata di Biorac per il 5-2 al 2’. De Zardo inventa 6 punti per l’11-5 con cui Fiorenzuola scalda la partita, ma Nikolic risponde con la tripla punendo la zona gialloblu. 13-8 al 4’. Lombardi si conferma un enigma fin dal primo quarto e punisce al centro dell’area la squadra di Del Re per il sorpasso, ma i Bees tengono di voglia ed energia e ancora con De Zardo inchiodano il contropiede con fallo e canestro buono per il 20-20 all’8’. Burns risponde con la tripla del 22-23, ma Tiberti è ispiratissimo con i movimenti sotto le plance. E’ sempre Burns, dopo una bella circolazione e sfruttando il cioccolatino di Bazan, a fissare il punteggio sul 26-28 in favore della Leonessa a fine primo quarto. Il break in apertura di secondo quarto di 0-5 non piace a coach Del Re che chiama timeout immediato al 13’ (26-33); Ambrosetti con la faccia giusta sentenzia dall’arco in uscita dal minuto. Lui è un fattore vero da dover difendere per la difesa bresciana (31-33 al 14’), con i Bees che non calano di intensità in un grande primo tempo e con la zingarata di Ambrosetti realizzano il 42-40 al 19’ con cui il PalArquato sponda gialloblu si esalta. Lombardi in contropiede schiaccia l’alley oop che esalta a sua volta la curva bresciana dopo una brutta persa gialloblu, con la squadra di Calvani brava ed esperta a chiudere il tempo rintuzzando ancora avanti. 42-43.