Una rosa per Norma Cossetto, la commemorazione a Fiorenzuola

Si è svolta oggi a Fiorenzuola d’Arda la commemorazione di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana uccisa nel 1943 e insignita della Medaglia d’oro al merito civile alla memoria.

L’iniziativa, nell’ambito della manifestazione nazionale “Una Rosa per Norma Cossetto”, promossa dal Comitato 10 Febbraio, ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini intervenuti per rendere omaggio alla giovane martire istriana e ricordare tutte le vittime della tragedia delle foibe.

“Come Comitato “Norma Cossetto”, ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda per la presenza e tutti coloro che hanno partecipato a questo significativo momento di raccoglimento. Non mancheremo sicuramente il prossimo anno di essere presenti.”

Presente anche Lorenzo Lagori, segretario cittadino di FdI: “A oltre ottant’anni da quella tragedia, siamo ancora costretti a confrontarci con fenomeni di negazionismo, riduzionismo e giustificazionismo delle foibe. Per decenni, sulla tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata è calata una coltre di silenzio, alimentata dalle convenienze politiche e dalle reticenze ideologiche. E ancora oggi sopravvivono ridotte di negazionismo militante, insieme a chi, con maggiore sottigliezza, non nega apertamente le atrocità, ma si affanna a ridimensionarle, relativizzarle, giustificarle.”